Nincs szó elszámoltatásról - Karácsony nem tett feljelentést, miután "megkeresték" őt a kormánytól

Egy újabb érdekes interjúval gazdagodott az MSZP-P-LMP-s miniszterelnök-jelölt, Karácsony Gergely előválasztási kampánya: a nyári forróságtól és dugóktól fuldokló főváros még regnáló főpolgármestere az Azonnalinak adott tegnapi interjújában már a kínai-amerikai hidegháborúban pozíciónálta hazánkat, azonban a Fidesszel szembeni nagy szembenézésről már nem filozófált a politikus.

Konkrétan Karácsony Gergely egyetlen egy alkalommal sem mondta ki az elszámoltatás szót a nagy interjú alatt.

Fog adózni Mészáros Lőrinc?

De még a korábban belengetett jóvátétel ígérete is hiányzik (ez sem merül fel egyetlen egy alkalommal sem), mintha nem alig kéthete, június 12-én jelentette volna be a politikus a jóvátétel kilenc pontját, amiben elvileg tervezné a Mészáros-adó és a Tiborcz-adó bevezetését. Hogy ez mennyire erős szándék, jó kérdés, főleg, hogy annak hangsúlyozása kikopott a szocialisták jelöltjének kommunikációjából.

Pedig a Mészáros-adó esetében nem is lett volna olyan nehéz dolog konkrétumokat mondania. Ugyanis azt már a Jobbik kidolgozta. A párt legutóbb 2020 májusában nyújtotta be a Parlament elé a politikai hátszéllel, hirtelen és aránytalanul meggazdagodott, kivételezett helyzetben lévő gazdasági szereplőkkel szemben bevezetendő különadóról szóló törvényjavaslatát.

Jakab Péterék elképzelése az volt, hogy a Mészáros-adóból származó bevételből egy munkahelyvédelmi alapot finanszírozott volna a kormányzat - a jobbikos javaslatot a Fidesz lesöpörte.

A Karácsony Gergely vezette főváros újabb milliárdos szerződést kötött az egyik Mészáros-érdekeltséggel Díjengedményt ígér, így a korábbi tagadás ellenére mégis Mészáros Lőrinc alkuszcégén keresztül bonyolítanák le a BKV milliárdos biztosítás-beszerzését - írta a Népszava, ugyanis kiderült a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft-vel kötnek szerződést.

Vidéki sanzon

Amúgy Karácsony Gergely nemcsak a Mészáros-adó kapcsán másolja a Jobbik programját, egészen különös vidéki karaktert is megpróbál magára aggatni (a Fudan elleni tüntetésként eladott választási kampányeseményén - amelyen egyébként az ellenzéki összefogás nem képviseltethette magát a színpadon, így például a Dobrev Klára mögött álló DK egyetlen egy darab tiltakozó aláírást sem gyűjtött - Karácsony magát a kínai tankokat megállító suta kamaszhoz igyekezett hasonlítani magát). A már hivatkozott interjúban ilyenek is vannak:

"Lehet, hogy csak egy nyírtassi parasztgyerek vagyok"

"Én nem az ideológiák harcát vívom, hanem kiállok a vidéki magyar fiatalokért, és meg akarom óvni a gyerekeinket az eladósítástól."

Ez valószínűleg azért lett fontos a Karácsony-kampányban, mert a Miskolcon élő Jakab Péter magától értetődő módon viszi a vidéki politikus karakterét, és a most is a vidéket járó jobbikos miniszterelnök-jelölttel például áprilisban is

„Maradok az, aki vagyok: egy egyszerű vidéki gyerek”

felütéssel jelent meg a jobbikos pártelnökkel interjú.

A számok szerint sem lesz elszámoltatás

Miközben a Mészáros-adó úgy tűnik magától sorvad el, a Tiborcz-adó esetében egészen más a helyzet. Az Alfahír érdeklődésére arról tájékoztatott a napokban Karácsony Gergely, hogy

"a Tiborcz-adó megvalósulásának akadálya a veszélyhelyzet és az ahhoz kapcsolódó rendelkezések, például az, hogy az önkormányzatok új adót nem vezethetnek be, és a meglévő adót sem emelhetik".

Ehhez képest Orbán Viktor vejének neve sem merült fel Karácsony Gergely legutóbbi interjújában.

Ezért sem lehet meglepő, hogy a Civitas Intézet szerint

a választók 53 százaléka gondolja úgy, hogy Jakab Péter képes lenne a kormányfő elszámoltatására, Karácsony Gergelynél ez az arány csupán 11 százalék.

Az a gyanús, amikor csend van

Nemcsak az elszámoltatás, a jóvátétel halkult el teljesen, de válasz nélkül maradhat az a zsarolás/nyomásgyakorlás, ami a Fidesz részéről érkezett még a miniszterelnöki-jelöltségének hivatalos bejelentése előtt. Karácsony Gergely a Telexnek adott májusi interjújában arról beszélt,

"volt olyan megkeresés nem is olyan régen (kb. egy hónappal az interjú előtt - a szerk.), hogy üzentek a kormány legfelsőbb köreiből: mondjam meg, mit kérek azért, hogy ne induljak. Azt válaszoltam: ne legyenek ilyen gonoszak."

"Az elszámoltatás ígérete, hangoztatása egyedül Jakab Péter kommunikációjában jelent meg" - közvélemény-kutatókat kérdeztünk Nem kérdés, múlt héten végérvényesen berobbant a kampány az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek versenyében. A jobbikos Jakab Péter egy tolvajos sálat akasztott Tállai András államtitkár nyakában a Parlamentben, a DK-s Dobrev Klára EU-s zászlókkal járja az országot (sőt, még egy gázpisztoly is előkerült az egyik rendezvényükön), míg az MSZP által jelölt párbeszédes Karácsony Gergely a Fudan elleni tüntetést kihasználva próbálta magát ahhoz a kínai suta kamaszhoz hasonlítani, aki megállított egy kínai tankoszlopot a Tiananmen téren.

Ezzel kapcsolatban megkérdeztük Karácsony Gergelyt, hogy tett-e feljelentést. Ugyanis az általunk megkérdezett ügyvédek szerint - természetesen az összes részlet ismerete nélkül - ez a "megkeresés" simán felvetheti a hivatali vesztegetés gyanúját, és a baloldal által támogatott Karácsony Gergely ezzel simán fordulhatott volna a hatóságokhoz is, nemcsak a sajtóhoz. Sőt, ahogy azt nekünk a jogi szakértők mondták,

egy normális országban akár hivatalból is elindulhatott volna egy eljárás, ha nyilvánosságra kerül, hogy bizonyos körök ajánlattal keresték meg a főpolgármestert.

Ehhez képest Karácsony Gergelyt nem zaklatta fel, hogy korrumpálni próbálták.

"Nem tettem bejelentést. Ez egy üzenet volt, annál többet mint, ami az Ön által is említett interjúban szerepel, nem kívánok elmondani"

- válaszolta a feljelentésre vonatkozó kérdésünkre az MSZP-P-LMP miniszterelnök-jelöltje.

Ez a vállrándítás nem túl jó előjel "a fideszes bűnözők" elszámoltatása, vagy épp "a rabolt vagyon" behajtása szempontjából.