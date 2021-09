Jobbik informatikai csapata: a tartalék megoldás jelentette az előválasztás mentsvárát

A Jobbik informatikusai észlelték szombat reggel az előválasztás rendszerét ért támadást, ami miatt annak folytatását hétfő reggelre halasztották. Bár az újraindulás sem sikerült zökkenőmentesre, és csak délelőtt 10 órakor vált elérhetővé az online előregisztráció felülete, azóta rendben zajlik a voksolás. De pontosan mi is történt és mi jelentette a megoldást? Erről kérdeztük a hibát kiszúró Jobbik informatikai osztályát.

Mint megtudtuk, az Országos Előválasztási Bizottság szombat délelőtt a személyes és az online voksolás akadozása kapcsán még arra gondolt, hogy a váratlanul nagy részvétel okozhatja a gondokat. A helyszínre érve azonban kiderült, hogy a szerver elérhetetlen, így a technikai nehézségek elhárítása érdekében az egyik külsős szakértő segítségével elkezdték visszafejteni a hiba okát. Ezzel párhuzamosan a Jobbik informatikai csapata backup tervként felhúzott egy alternatív üzemeltetési környezetet. Az osztály a kevés adat elemzése után viszont több furcsaságot is tapasztalt, melyek végül arra engedtek következtetni, hogy terhelésés támadás érhette az infrastruktúrát (külföldi DDoS támadás formájában). Hozzátették azt is, hogy ameddig nem vizsgálták át a részletes logokat, addig semmi biztosat nem tudnak mondani.

A tartalék megoldásból főmegoldás lett, vasárnap késő estére áttelepítettük az egész előválasztási rendszert egy sokkal biztonságosabb környezetbe, ami már az első stressz teszteken is kedvező értékeket produkált

- hangsúlyozták minek köszönhető, hogy hétfőn ismét elindulhatott az előválasztás online rendszere. Emellett az aHang külső köz- és elismert szakértők bevonását is kezdeményezte, így született meg az ötlet arra vonatkozóan is, hogy egy, az előválasztást szervező aHangtól és a pártoktól független piaci szereplőt, Frész Ferencet, az egyik legjobb kibervédelmi szakembert, s cégét kérjék fel arra, hogy kivizsgálja, pontosan mi is történt szombat reggel. Ennek eredményéről péntek környékén tudnak majd beszámolni, amiről az Alfahíren is beszámolunk majd.