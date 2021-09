Jakab Péter szemtől szemben közölte: nem fog megremegni a keze, amikor bilincsbe verik Orbán Viktort

Vége a nyárnak, ezzel a hazai politika krémje is visszatért a Parlamentbe, hogy az ellenzék és a kormánypárt emberei remélhetőleg izgalmas és sokat idézhető csörtékkel csapjanak össze. Nézzük miként alakul a plenáris ülés őszi ülésszakának "nyitóepizódja", melyet Orbán Viktor miniszterelnök nyit.

Itt jegyeznénk meg azt a kis háttérinfót a plenár-fanatikusok számára, hogy az ülést immár az alsóház termében bonyolítják le, mivel a járványhelyzet szigorításainak feloldását követően újból birtokba vehetővé vált a kisterem.

Orbán beköszön, a rendkívüli jogrend meghosszabbítását kéri

Orbán Viktor nem sokkal 13:14 percet követően már a pulpitusra is állt, hogy alkotmányos szokásaikhoz híven tájékoztatást adjon a legutóbbi ülésük óta eltelt idők legontosabb fejleményeiről. Szót ejtett arról, hogy a magyar embereknek ebben az évben újra szabad és biztonságos nyaruk volt, köszönhetően az oltási programnak. Az oltás napestig sorolható jótékony következményeinek legfontosabb pontjainak megemlítését követően hozzátette, hogy a járványnak lesz negyedik hulláma. Erre engednek következtetni a hazai járványügyi adatok is.

A korlátozás és a maszkhansználat nem elegendő. Nem lehet ezekkel megfékezni. A harmadik hullámot az oltással győztük le, a negyediket az oltással tarthatjuk kordában

- vázolta fel a miniszterelnök az újabb hullám megfékezésének kulcsát. A harmadik oltás kapcsán kifejtette, hogy "jobb ha van, mintha nincs". Az újabb oltásról senki sem fog lecsúszni, mint mondja, 7 986 132 vakcina áll hazánk rendelkezésére, év végéig pedig további 8 900 000 vakcina fog érkezni, ezzel december végéig több mint 17 millió oltás adható be. Ezt követően Orbán elmondta, hogy

a kormány javasolja a vészhelyzet és a rendkívüli jogrend év végéig történő meghosszabítását. Mint indokolja, segíti a járvány elleni védekezést, szükség van rá továbbra is.

Az oltás működik, tehát az ország is működik

Ezt mutatják a legfrisebb gazdasági tények is. Orbán egy szemléletes példával élve úgy fogalmazott, hogy "a magyar gazdaság repülő rajtot vett". Ezt támasztja alá a második negyedév adatai, mely szerint 17,9 százalékkal nőtt a bruttó hazai termék, ami a valaha mért legnagyobb növekedés.

A magyar gazdaság már most meghaladja a járvány előtti szintet

- büszkélkedett a miniszterelnök.

Annyi új munkahely, amennyit a járvány elvett

Majd azzal folytatta, hogy a kormány ígéretéhez híven annyi új munkahelyet teremtett, amennyit a járvány tönkretett. Júliusban a foglalkoztatottak száma meghaladta a 4,7 milliót, ez pedig azt jelenti Orbán olvasatában, hogy

még soha nem dolgoztak ennyien a rendszerváltás után. 11 év alatt közell 1 millió új munkahely jött létre. A munkanélküliségi ráta újra 4 százalék alá csökkent, egy lépésre vagyunk a teljes foglalkoztatottságtól.

Konzultájunk a konzultációról

A miniszterelnök miután megköszönte annak az 1 millió 423 ezer hús-vér és számkódból álló lelkes kitöltőnek a válaszát, közölte, hogy az eredmények egyértelműek, éppen ezért erről most szót sem ejtenénk, ugyanis teljesen fölösleges, az eredményekről korábban itt írtunk. Ezek szerint Orbán a következő bejelentéseket tette:

Tárgyalások folynak a munkaadókkal és a munkavállalókkal. Ezek célja a minimálbér bruttó 200 ezer forintra emelése, amire jelenleg jó esélye van ennek.

A konzultációnak megfelelően a kormány alkotmányos védelmet adna a családtámogatásoknak és a munkát terhelő alacsony adóknak.

2022 február 15-ig visszatérítik a gyereket nevelő szülőknek az általuk 2021-ben befizetett szja-t, a visszatérítés felső határa a 2021-es átlagbér lesz. De visszatérítésben részesülnek a kisvállalkozók, az eho-zserint adózók az szja-t, a katások pedig az átalányadó egynegyedét kapják vissza.

1,9 millió szülő számára 600 milliárd forintot térít vissza az adóhivatal

- hangsúlyozta.

Afganisztán problémáját nem szabad idehozni

"Az országukat elhagyó afgánokat a térségben kell tartani, nem szabad Európába hozni". A segítséget kell odavinni és nem a bajt kell Európába hozni - emelte ki a miniszterelnök.

Fölfogásom szerint, amit ma Brüsszel tesz, az árulás. Európa békéjének és biztonságának elárulása

- regált kemény szavakkal a kormányfő arra vonatkozóan, hogy a migráció kérdése szétfeszíti Európa egységét, éppen ezért azt kéri, hogy a migrációval kapcsolatos minden hatáskört Brüsszel adjon vissza a tagállamoknak.

A brüsszeli bizottság magyar gyerekeket eszik reggelire

Orbán arról is tájékoztatta az Országgyűlést, hogy Brüsszel megtámadta hazánkat a gyermekvédelmi törvény miatt. Kötelezettségszegési eljárást indítottak.

Követeléseik abszurdak és ellenkeznek azzal a magyar közfelfogással, hogy a gyerekek szexuális nevelését kizárólag a szülők határozhatják meg

- tiporta porba Orbán a támadások indokát. Garantálja, hogy ebben a kérdésben a végső szót a magyar választópolgárok fogják kimondani a népszavazáson, de Brüsszel már most, a döntés előtt próbál nyomást gyakorolni Magyarországra. "Demokrácia és jogállam tekintetében söpörjenek bátran a saját portájuk előtt" - adott egy újabb pofont Brüsszelnek Orbán.

A kormány követeli a helyreállítási alapot

"Brüsszel elvtelen, részrehajló és szakmailag elhibázott politikája miatt Magyarország nem kerülhet versenyhátrányba más uniós országokkal szemben", hiszen Orbán úgy véli súlyosan sérti az egyenlőség alapelvét az, hogy bizonyos tagállamokkal már megállapodtak, másokkal még nem. Ezért minden forrást megelőlegez a kormány, az ehhez szükséges forrásokat a költségvetés és a nemzetközi pénzpiacok biztosítják.

Új gázszerződés

A miniszterelnök örömmel jelentette be, hogy október 1-én lép hatályba és 15 évig biztonségos ellátást nyújt Ausztrián és Szerbián keresztül az új magyar-orosz gázszállítási szerződés, amiből a bizonytalan Ukrajnát teljesen mellőzték.

Olcsó pénznek migráns a leve

A miniszterelnök beszédét egy figyelmeztetéssel zárta, miszerint az alacsony kamatok és az olcsó pénz korszaka a végéhez közeledik, miközben a nyakunkon vannak a migrációs hullámok. A kormány szerint a sikeres országok legfontosabb feladata ebben a bizonytalan helyzetben a nemzeti érdekek mindenek felett álló képviselete.

Béli Balázs / Alfahír

Gyurcsány Ferenc és a démonok

Orbán Viktor felszólalása után reagálhattak a parlamenti pártok frakcióvezető is. A DK részéről Gyurcsány Ferenc beszélt arról, hogy ha egy kormány nem az ország sorsával foglalkozik, hanem az általa teremtett démonokkal, akkor ez az ország romlásnak indul. Ezt látja Magyarország esetében is. Szerinte Orbánék démonként küzdenek egy 91 éves idős emberrel, öltönyös brüsszeli férfiakkal, kosztümös brüsszeli nőkkel, Gyurcsány Ferenccel, és azokkal a százezrekkel, akik szeretnének szabadon szeretni. Gyurcsány Ferenc egy falusi búcsú kemény legényéhez hasonlította a miniszterelnököt, akik amúgy végzetes önbizalomhiánytól szenvednek, és félelem van bennük. Azt is mondta, hogy Orbán Viktor pártitkárbeállítottságú, nem az országát képviseli, hanem a pártot. Mi vezetőnek nem ilyen embereket szeretnénk, akik démonokkal küzdenek, azoknak segítséget kell adni – magyarázta. „Megértő segítség kell, hogy túl tudjon lenni a félelmein, amivel Magyarországot állandóan háborúba vezeti” – fokozta a DK-s politikus. Majd felsorolta, hogy a kormány gyávaságból nem szavaztatta meg az Alaptörvényt, Fudant, Paks 2-t.

Szabó Tímea és az alvilág

A Párbeszéd társelnöke, Szabó Tímea szintén keményen beleszállt a miniszterelnökbe, szerinte a felszólalása alatt Orbán Viktor feltette az alufólia sisakot. Hangsúlyozta, a kormányfő nem beszélt a Pegazus-botrányról, amit 30 évre titkosítottak, a többezer milliárdos közpénz lenyúlásáról, amit az egyetemi átállásra csatornáztak ki, nem hallottunk a Fudan Egyetemről sem, „amit gyakorlatilag a kínai titkos ügynököknek építenek” – mondta. Szabó Tímea szerint egy olyan világot építenek Orbánék, ami a kínai kommunista párt alvilági gyarmata. Ezért mindannyian bűnhődni fognak – szögezte le.

Az MSZP-s Tóth Bertalan szintén a kimaradt dolgokra hívta fel a figyelmet reagálásában. Például a várólitákat, a szakápolók hiányát, az alacsony nyugdíjakat, a magas inflációt, a forint tragikus állapotát. Hangsúlyozta, lakhatási válság van, nincs bérlakásépítés, a családi pótlék nem emelkedett. Szerinte többek között csökkenteni kell a jövedelemkülönbségeket, és növelni a családtámogatásokat, az élelmiszereket olcsóbbá kell tenni – ezekre mind ígéretet kell tenni.

Keresztes László: tanultunk a 2010 előtti hibákból

Az LMP-s Keresztes László Lóránt is arról beszélt, hogy szerinte Orbán Viktorék a valóságot le akarják tagadni, nincs felelősségérzetük. A politikus is arról beszélt, mi az, ami kimaradt Orbán Viktor felszólalásából. Hangsúlyozta, hogy ahelyett, hogy szembe néznének a súlyos hibákkal, az ellenzék ellen gyűjtenek aláírásokat. Szerinte az sem igaz, hogy az ellenzékből senki nem tanult a 2010 előtti időkből, viszont a Fidesznek a teljes ellenzék az ellenfele, azért dolgozunk, hogy legyen nemzeti kormánya az országnak. Rendkívüli jogrend meghosszabbításával kapcsolatban pedig azt hangsúlyozta, hogy nem gondolhatja senki, hogy ha egy vadászati kiállításra bemehetnek az emberek korlátozások nélkül, akkor a rendkívüli jogrend fenntartásával nem a saját hatalmát akarja meghosszabbítani a kormány.

Jakab Péter Béli Balázs / Alfahír

Jakab Péter keze nem fog megremegni

Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje szerint amióta nem találkozott Orbán Viktorral azóta 42 méterről 50 méteresre nőtt a luxusjachtja, meg a nép nyomora, de ez addig folytatódnak, „ameddig bele nem szaladnak egy jókora pofonba”, de ezt jövőre megkapják. Szerinte egy rabszolgatársadalomban is sokan dolgoztak, de a kérdés, hogy meg tud-e élni a magyar fizetéséből. Hiszen már a román minimálbér is leelőzte a magyart. Emlékeztetett arra is, hogy is hiába követelték többek között, hogy növeljék meg a munkanélküli támogatás idejét, vagy duplázzák meg a családi pótlékot, de Orbán Viktor azt felelte, nincs ingyenpénz. És most már eljutottunk odáig, hogy olvasgatják a leveleinket – utalt a Pegazus-botrányra Jakab Péter. Majd azt kérdezte a magánélet feldúlása kapcsán, hogy Szájer Józsi nem akar bejönni a hálószobánkba, nem lesz erről népszavazás? Hangsúlyozta, törleszteni fognak az elvett állami vagyonért.

„Nem fog megremegni a kezem, amikor Önt bilincsbe kell verni.”

Elvtársak?!

A KDNP-s Simicskó István ezután elégedett volt, míg a fideszes Kocsis Máté pedig az ellenzéket ekézte. Viszont Orbán Viktor viszontválaszában volt két új motívum. Egyrészt az Európai Bizottságot úgy jellemezte, mint ami az ellenzék kormányra jutásáért dolgozik, másrészt a tagjai az ellenzék elvtársai. Majd beszélt arról is, hogy az ellenzék ne álljon ingyen az Egyesült Államok oldalára, nem éri meg, kérjék meg az árát. Véleménye szerint a kormány ugyanis minden hatalommal, az EU-val, az amerikaiakkal, az oroszokkal és Kínával is jó viszonyt ápol.