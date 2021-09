Orbán belengette: akár a választás előtt megérkezhet a teljes 13. havi nyugdíj

A demográfiai konferencia tanulságairól, az SZJA-visszatérítésről, minimálbér-emelésről, 13. havi nyugdíjról és a járvány miatti esetleges korlátozásokról beszélt a miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában.

Demográfiai csúcstalálkozó

A legfontosabb kérdés, hogy

lesz-e gyerek

– így foglalta össze a demográfiai konferencia tapasztalatait Orbán Viktor a Kossuth Rádiónak adott péntek reggeli interjújában. A miniszterelnök kijelentette,

Európa jövője nem az iparban, nem a zöldítésben, nem a digitalizációban van, (…) a jövő a gyermekekben van. Ezért nem szabad elfogadni, hogy saját gyermekek helyett Európa migrációval és migránsokkal akarja pótolni a hiányzó gyermekeket.

A korábban a gazdasági növekedést több millió bevándorlóval biztosítani szándékozó Orbán azt mondta, a magyar családpolitika azért izgalmas, mert „a Nyugat jelen pillanatban nem képes magát fenntartani”.

A kormányfő közölte, egyelőre nem tudta azt mondani a konferencián, hogy sikeres az „unortodox”, „különleges” magyar családpolitikai program, mert annak megítéléséhez szükséges „egy, de inkább kettő évtized folyamatos, állandó családpolitikai rendszer”. Kijelentette, ha az megtörik, akkor nem működik,

nekik viszont „csak tíz évük volt eddig”.

Ennek ellenére Orbán arról tájékoztatott, az abortuszok száma 41 százalékkal csökkent, a házasságok száma nőtt, a termékenységi mutató pedig 1,25-ről 1,5 fölé emelkedett. „2,1-nek kéne lennie, ezért mondom, hogy még csak félúton vagyunk” – fűzte hozzá.

A miniszterelnök az LMBTQ-propagandával kapcsolatban közölte, ő megérti azokat, akik ezt az életformát választják.

De azt nem követelhetik, hogy ők legyenek az általános szabályozás kiindulási pontjai. Ők a kivételek

– mondta, hozzátéve, gondoskodnak arról, hogy ne legyen részük megkülönböztetésben, emberhez méltó életet élhessenek, de „azt nem fogadhatjuk el, hogy ők akarják a mi gyerekeinket nevelni!”

Orbán a családtámogatási rendszer legfontosabb pillérének azt az elvet nevezte, hogy „ha gyereked van, akkor jobban élj!” Kifejtette, a gyermekvállalás sokszor gond, erőfeszítést igényel, ezért kell gazdasági motiváció is a családi élet melletti elköteleződéshez.

A gyermekesek SZJA-visszatérítésével kapcsolatban Orbán Viktor azt emelte ki, hogy a pandémia alatt a családok viselték a legnagyobb terhet. Az idei gazdasági növekedés által hozott többletbevételt ezért rájuk akarják költeni. A kormányfő elismerte, korábban nem hitte, hogy megoldható a gyermeket nevelő kisvállalkozók számára a személyi jövedelemadó visszatérítése, de ezt is megoldották.

A minimálbér-emelést meg kell termelni

A minimálbér-emelésre áttérve emlékeztetett, a 2008-as válság idején a Gyurcsány–Bajnai-kormányok elvettek egyhavi fizetést és nyugdíjat, ők pedig azt ígérték, ezt visszaadják. Kiemelte, nem lehet korlátlanul emelni, azt valakinek ki kell termelnie. „Olyan munkahelyeket kell létrehozni és működtetni, amelyik képes kifizetni a megemelt összegű minimálbért” – húzta alá, elismerve, az a kisvállalkozóknak gondot okoz. Ezért a miniszterelnök megígérte, csökkenteni fogják az őket terhelő adókat, és akkor meg tudják termelni a megemelt minimálbért.

Ha rosszul emelsz minimálbért, annak a vége munkanélküliség

– hangsúlyozta Orbán Viktor, aki szerint 2022. január 1-jétől magasabb lesz a minimálbér, mint a Gyurcsány–Bajnai-korszakban az átlagkereset. (A miniszterelnök kizárólag a nominális összeget közölte, nem számolt az azóta eltelt idő inflációjával – A szerk.) A nyugdíjasoknak viszont tartozunk – ismerte el a kormányfő, ugyanis egyelőre idén a 13. havi nyugdíjnak csak egyheti részét adták vissza.

Január 1-től vissza akarjuk adni a másodikat, de – most még talán korai erről beszélni – harcolok azért, hogy ez gyorsabban menjen, tehát ne csak a másodikat, hanem a harmadikat, esetleg a negyedik hetit is megkaphassák

– húzta el a választási mézesmadzagot Orbán Viktor, majd hozzáfűzte:

úgy tudjak odaállni a következő választáson az emberek elé, hogy amit a Gyurcsány–Bajnai-kormány elvett a nyugdíjasoktól, azt mi maradéktalanul, az utolsó fillérig visszaadjuk.

Az utolsó pillanatig kerüli a lezárásokat

A koronavírusra áttérve a miniszterelnök azt mondta, lesz negyedik hullám, de most már „mi is kezdjük kiismerni a vírust”. Ismertette, az, aki nem oltatta be magát, az „kockáztat egy súlyos, kórházi ellátással járó betegséget”, ezért a kormányfő azt kéri, hogy aki még nem vette fel az oltást, az tegye meg. A kötelezővé tételről Orbán nagyon óvatosan fogalmazott, mert szerinte az „Magyarországon ellenállásba ütközik”. Az egészségügyben dolgozók számára a társadalom megérti a kötelező oltást, hiszen betegekkel dolgoznak, azt is elfogadják, hogy a munkaadóknak legye joga az oltás felé terelni a munkavállalókat, de erről vita van.

A kormányzatnak több eszköze nincs – szögezte le a miniszterelnök, aki azt is közölte, nem híve a korlátozásoknak, lezárásoknak. Úgy fogalmazott, méltányosnak kell lenni, nem szabad olyan korlátozást bevezetni, amit bárki igazságtalannak érez. Orbán szerint az ország nagy része,

közel 6 millió ember beoltatta magát, és nem szabad őket korlátozni,

ha az ország kisebb része nem veszi fel az oltást.

Ezért én a lezárás ellen érvelek az utolsó pillanatig, ameddig csak lehet

– mondta a miniszterelnök, hozzátéve, addig, amíg nem alakul ki egy olyan helyzet, mikor a szakemberek számára egyértelmű, hogy most már lezárás meg korlátozás kell, addig nem is lesz. A kormányfő ebben az esetben is a védettségi igazolványhoz való visszatérést javasolja.