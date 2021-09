Vita - Karácsony Gergely lett az egyedüli vesztes, Jakab Péter vitte a kiegyensúlyozó szerepet

"A vitának inkább csak vesztese volt, mégpedig Karácsony Gergely, aki teljesen színtelen volt a többiekhez képest, a korábbi kiegyensúlyozó szerepet is inkább Jakab Péter vitte"

- válaszolta az Iránytű Intézet elemzője az Alfahír azon kérdésére, hogy vajon ki nyerhette meg a tegnap esti miniszterelnök-jelölti vitát.

Németh Flóra Fanni arra is kitért, hogy sajnos az összefogás sem lett a kölcsönös támadások miatt nyertes. Szerinte azt azonban meglehet állapítani, hogy ki az, aki a legtöbbet profitált: Fekete-Győr András, hiszen egy vitától egyébként elvárható módon okozott többször kellemetlen pillanatokat a többi jelöltnek, elég csak a Dobrev Klára felé tett megjegyzésekre gondolni.

Ugyanakkor valószínűleg az MSZP által is támogatott Karácsony Gergely szolgáltatta a vita legemlékezetesebb és legnagyobb sajtóvisszhangot kiváltó mozzanatát, amikor, bár jogosan, ám váratlanul kihátrált a a zuglói szocialista Tóth Csaba mögül, ezzel zavarba hozva kissé az MSZP-t, a Jobbikot és a DK-t - amely pártok papíron legalábbis Tóth Csaba mögött vannak.

Ugyanakkor az elemző szerint árnyalni kell a képet,

ez a gesztus nem Tóth Csabáról, hanem Karácsony Gergelyről szólt.

A zuglói MSZP-s politikus szimbolikus szereplőjévé vált az előválasztásnak és sokak számára kellemetlen szereplő lett mára.

"Bár Karácsony Gergelynek tökéletesen ismernie kellett Tóthot és eddigi munkásságát, az őt ért vádakat, ennek ellenére most jött el az a pillanat, amikor Karácsony saját személyére nézve már veszélyesnek látja a mellette való kiállást, sőt akár még az elhatárolódás következtében népszerűségének emelkedését is várja"

- fogalmazott Németh Flóra Fanni. Azt még ő sem tudta megmondani, ez hoz-e plusz szavazatokat a főpolgármesternek, de valószínűleg a másodikban már lehet jelentősége, amennyiben a momentumos Fekete-Győr András és/vagy Márki-Zay Péter (Mindenki Magyarországa Mozgalom) nem jut tovább, úgy szavazóik másodpreferenciája nagy eséllyel Karácsony Gergely lehet.

A főpolgármester bepróbálkozott Dobrev Kláránál is, méghozzá politikai humbugnak nevezte a DK-s jelölt azon elképzelését, hogy egyszerű többséggel jogállami módon el lehetne törölni kétharmados törvényeket.

"A feles többséggel történő alaptörvény-módosítás kényes kérdés"

- reagált az elemző. Úgy látja, hogy az előválasztási vitában beleférnek ilyen kijelentések, de elképzelhetetlen tartja, hogy akár már a választások előtti kiélezett küzdelemben merne-e Dobrev Klára így nyilatkozni, amennyiben ő lenne Orbán Viktor kihívója. Ezt azzal magyarázta, hogy jelenleg az elkötelezett tábor meggyőzése a cél, akiknél célt lehet érni radikális kinyilatkozásokkal. Azonban amikor már a bizonytalan szavazókra is szükség lesz, valamint az egyébként vegyes identitású ellenzéki táborra egységesen, úgy ez a fajta politizálás már sokakat elrettenthet - tette hozzá az Iránytű Intézet munkatársa.

Tegnap gyors összefoglalónkban kitértünk arra mi is, hogy Márki-Zay Péter többször is szakértőként, közgazdászként hivatkozott saját magára, és például a rezsicsökkentést is piaci alapra helyezné győzelme esetén, illetve az állami bérlakás-programról is lényegében lemondott.

Az ember számára az egyik legalapvetőbb szükségleg a biztonságos lakhatás megléte, az államnak pedig az egyik fő feladata éppen a piac által nem megfelelően működtetett alrendszerekbe való beavatkozás

- vágott vissza Németh Flóra Fanni. Aláhúzta, a lakhatás esetében is elmondható, a többi szociális területhez hasonlóan, hogy ha van politikai akarat, akkor a lakhatási válság kezelése is megoldható, gondoljunk csak a többezer üresen álló fővárosi ingatlanra, vagy éppen a Diákváros projektre.

"Az állam kötelessége, hogy gondoskodjon különféle támogatásokról, hogy ez a réteg – és az utódaik – ne szakadjanak le véglegesen és ennek egyik fő eszköze a szociális bérlakás. A piac fontos eszköz, de a társadalom nem minden rétegét tudja kezelni"

- szögezte le. Ez a pont bár nem a leglátványosabb különbség volt a tegnapi vitában, de az egyik legfontosabb a mindennapi élet szempontjából, ugyanis a jobbikos Jakab Péter például erős állami szerepvállalást és például egy központi bérlakás-programot szorgalmaz, ezzel segítve a fiatalságot (is) sújtó lakhatási válságot.