5 bomba, ami miatt érdemes volt megnézni az RTL Klub miniszterelnök-jelölti vitáját

Péntek este volt a második ellenzéki miniszterelnök-jelölti vita, ezúttal az RTL Klubon. Még a részletes elemzések hátra vannak, de 5 érdességet igyekszünk most megmutatni.

Tóth Csaba egyedül maradt

Talán a legnagyobb hoppá!-élményt Karácsony Gergely szolgáltatta. Ugyanis kijelentette, zuglói lakosként nem támogatná a szocialista Tóth Csabát, és Hadházy Ákosra szavazna. Szerinte még a zuglói polgármestersége előtti időkbe nyúlnak vissza Tóth Csaba üzelmei, így azokról ő nem tudott. Ezzel elvi szinten már egyik ellenzéki miniszterelnök-jelölt sem támogatja a zuglói MSZP-st, bár a logók még ott vannak a neve mellett.

Csak egy politikai humbug

"Az egy politikai humbug, amiről beszélsz" - ezt mondta Karácsony Gergely Dobrev Klárának azzal kapcsolatban, hogy a DK-s feles többséggel bontaná le a kétharmados törvényeket. Itt a vita egyrészt az elszámoltatásról, másrészt az alaptörvény közjogi érvényességéről szól - úgy tűnik, Karácsony Gergely ebből farolna most ki, és maradna a puha elszámoltatás.

Lesz kerítés, de...

Az összes jelölt szerint szükség van a határkerítésre, és maradni is fog egy esetleges kormányváltás után is. Ugyanakkor amíg Jakab Péter elutasítja a bevándorlást, addig Fekete-Győr András befogadná a kötelező kvóta alapján szétosztott bevándorlókat.

Márki-Zay Péter és a piac

A Mindenki Magyarországa Mozgalom jelöltje többször is hangsúlyozta, hogy közgazdászként a piacra bízná a rezsicsökkentést és a CSOK-ot. Szerinte mindenképpen beárazza a támogatásokat a piac, és ezzel drágulnak az ingatlanárak. Márki-Zay Péter nem is gondolkodik állami bérlakásprogramban, ami így szintén vitatéma, mert a jobbikos Jakab Péter szerint ez az egyik alapja, hogy a fiatalok itt képzeljék el a jövőjüket.

Időgép és a beszéd

Fekete-Győr András hozta be az őszödi beszédet a vitába, mert szerinte ez a pont jelenti a generációjának az öntudatra ébredését... Hogy nem láttunk momentumosokat 2006 őszén az utcán, az egy dolog, de azért így is sikerült megizzasztania Dobrev Klárát azzal a felütéssel, hogy a DK-s jelöltnek komoly hátrányt jelent az őszödi beszéd. Dobrev Klára végül elismerte, nincs időgépe, nem jönnek vissza a 2010-es kormányok, de nem is akarja azt senki - bár azt hozzátette, Fekete-Győr András, akkor még fideszes volt.