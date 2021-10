A bíróság jogerősen is kimondta, hogy hazudtak a fideszesek Demeter Mártáról

A bíróság másodfokon is kimondta, hogy hazudtak a fideszesek, amikor államtitoksértéssel vádolták Demeter Mártát - számolt be róla az ellenzéki előválasztáson a Jobbik színeiben induló országgyűlési képviselő közösségi oldalán.

Ahogy arról korábban az Alfahíren is beszámoltunk, a Fővárosi Törvényszék első fokon azt állapította meg júniusban, hogy Hollik István kormányszóvivő a 2019. február 12-én tartott sajtótájékoztatóján hazudott arról, hogy Demeter Márta minősített adatokat szivárogtatott volna ki annak érdekében, hogy pártpolitikai előnyhöz jusson. Ez a döntés vált most jogerőssé, a képviselőt ezúttal is Schiffer András, az LMP volt társelnöke képviselte a polgári perben.

Hollik, Kocsis és társai két éven át úton-útfélen harsogták a hazugságaikat, de azok ettől még nem váltak igazsággá. Megtapasztalhattuk, hogy a masszív hazudozás és a politikai ellenfelek befeketítése a fideszes politikusok „csodafegyvere”, de egyre többen látnak át a szitán és gyűlik az a tömeg, amelyik véget akar vetni a hazugságok világának

- írta a képviselő.

A kormány azután indított lejáratóhadjáratot a politikus ellen, hogy egy írásbeli kérdésben arról érdeklődött a honvédelmi miniszternél, hogy Orbán Viktor egyik lánya utazott-e egy katonai repülőgépen Ciprusról. A politikust ezután felmentették a Honvédelmi és rendészeti bizottságban betöltött alelnöki posztjáról, majd a mentelmi jogát is megvonta a parlament és börtönnel fenyegették egy fideszes lapban.