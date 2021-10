Hiány alakult ki a dízelmotorokhoz szükséges adalékanyagból, ezért a Mol korlátozza az AdBlue forgalmazását

A Mol-hoz továbbra is annyi AdBlue adalékanyag érkezik a gyártóktól, amellyel ki tudja szolgálni a normál lakossági igényeket, de az utóbbi napokban tapasztalható tömeges felvásárlási hullám miatt 10-20 szorosára nőtt kereslet. A vállalat a kiskereskedelemben vásárlási korlátozásokkal gondoskodik az ellátásbiztonságról

- írja közleményében a Mol nyrt. hangsúlyozva, hogy a közfeladatot ellátó szerveknek, a mentőknek, a tűzoltóságnak és a rendőrségnek a készlet erejéig továbbra is korlátozások nélkül biztosítja az adalékanyagot.

A Mol azt is tudatta, hogy jelenleg egy tranzakción belül egy darab kannás terméket lehet vásárolni, a pisztolyos AdBlue-tankolás esetén pedig maximum 50 liter az egy alkalommal kiadható mennyiség.

A Telex elemző cikkében felhívja a figyelmet, hogy a modern dízelmotorok működéséhez nélkülözhetetlen adalék az AdBlue. Ennek egyik alapanyaga a karbamid, amelyet földgázból állítanak elő, így az energiahordozó áremelkedése közvetlenül hat a dízelmotorok működéséhez szükséges folyadék árára is.

A Somogyi Hírlap arról írt, hogy a hiány a megyét is elérte, és a mezőgazdaságban várhatóan fennakadásokat okoz. A lapnak nyilatkozó autósok szerint egyes kutakon már hetek óta hiánycikk az AdBlue. Berek Gábor, a Nemzeti Agrár­gazdasági Kamara (NAK ) Somogy megyei elnöke, valamint a Haladás Mezőgazdasági Zrt. vezérigazgatója elmondta, a somogyi gazdálkodók többsége olyan traktorral és kombájn­nal dolgozik, amelyek AdBlue nélkül nem működnek.

Az adalékanyagra jelenleg is nagy szükség van, mert sok helyen talaj­előkészítési, vetési, gyomirtási és aratási munkák zajlanak. Kiemelte, cégüknél évente mintegy 2000 litert használnak fel, a készletek azonban végesek

- mondta Berek Gábor.

Mészáros Ákos fuvarozó vállalkozó pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az AdBlue-hiány leginkább azokat a kamionosokat érinti, akik nemzetközi utakon járnak, de belföldön is lehetnek majd problémák.

- tette hozzá.

Szalay Szabolcs, a Tele-Tank benzinkutat üzemeltető Tank-Szer Kft. ügyvezetője a lapnak elmondta, azért is fogyott el ilyen gyorsan az adalékanyag, mert az is tankolt az elmúlt hetekben, akinek csak hónapok múlva kellene újratöltenie az autóját.

Egy dízeles személyautó egy AdBlue tankolással körülbelül 15–20 ezer kilométert is el tud menni, a kamionoknak viszont két, három gázolajtankolás után ezt az adalékanyagot is be kell tölteni a járműbe