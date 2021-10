Éles kritikát fogalmazott meg a belga miniszterelnök a lengyel és a magyar kormánnyal kapcsolatban

Alexander De Croo belga miniszterelnök a College of Europe megnyitó ünnepségén élesen kikelt azon európai kormányokkal szemben, amelyek szerinte aláássák az EU-t összetartó demokratikus értékeket és szabadságjogokat, mert azt hiszik, hogy a választási győzelem után bármit megtehetnek - számol be róla az Euronews. De Croo szerint azonban nem az a megoldás a problémákra, hogy ezeket az országokat kitessékelik az EU-ból, hiszen Lengyelországon és Magyarországon is magas az EU-t támogatók aránya a népesség körében.

A belga politikus beszédében kiállt a liberális demokrácia mellett, véleménye szerint csak ez lehet a helyes válasz a minket ért kihívásokra. A liberális demokrácia értékei közül kiemelte a hatalmi ágak szétválasztását, amely arra jelent garanciát, hogy a választási győzelem után sem tehet meg mindent a hatalomra jutott politikai erő.

De Croo kijelentette, hogy az Európai Unió egy értékközösség és nem egy pénzautomata, ahogy néhány kormány kezeli, de ilyenkor mindig figyelemmel kell lenni azokra az emberekre is, akik bár olyan országban élnek, amely euroszkeptikus, de ők maguk az EU pártján állnak, utalt ezzel többek között arra a 100 ezer lengyel állampolgárra, akik a lengyel és az európai zászlóval vonultak az utcára.