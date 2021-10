Jakab az M30-as autópályáról: "Sikerült végre felzárkóznunk a szlovákokhoz"

Büszkén jelentette be Orbán, hogy végre elkészült az M30-as autópálya, így most már sztrádán juthatunk el Miskolcról Kassára.

- így kezdte szombat délutáni Facebook-bejegyzését Jakab Péter a nemrég átadott sztrádaszakasz kapcsán.

A Jobbik elnöke ugyanakkor kifejtette: az építkezést milliárdos túlárazás jellemezte, a végösszeg 200 milliárd lett, aminek a javát - mint fogalmazott - "a kormány által sokat átkozott Brüsszel biztosította".

- tette hozzá a miskolci születésű pártelnök, emlékeztetve:

De ennek most már vége! Sikerült végre felzárkóznunk a szlovákokhoz (!), legalább ebben. Büszke is lehet rá Orbán. Most már nekünk is van végre autópályánk a határig. Egy kérdés maradt: ki fog rajta autózni 500 forintos benzinár mellett?