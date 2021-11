Magyar kémszoftver-vásárlás: levelet írt Stummer János az NSO Group vezetőinek, hogy kiderüljenek a részletek

Kósa Lajos nem egyszer okozott már gondot a kormányzatnak, de most úgy tűnik, sikerült neki egy nemzetközi titkosszolgálati balhét is okoznia. Ahogy arról az Alfahír is beszámolt, a fideszes országgyűlési képviselő, mint Honvédelmi és Rendészeti bizottság elnöke, elismerte, hogy a Belügyminisztérium beszerezte a Pegasus nevű kémszoftvert.