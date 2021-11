Kettős mérce: Stummer szerint Kósának bírósági ítélet, egy ellenzékinek politikai ítélet jut

Miután Gulyás Gergely kancelláriaminiszter bejelentette, hogy a kormányzat végre lép az elszabaduló benzinárak ellen, jöhettek a kérdések, így több részletkérdésre is választ kaphattunk a hatósági árakkal kapcsolatban - amelyről először nem is beszélt a miniszter. Valószínűleg Kósa Lajos is aggódhat.