Szeméremsértés és testi sértés vétsége miatt ítélték el az "ex fideszes" tyukodi polgármestert

A Mátészalkai Járásbíróság a mai napon bűnösnek találta Czibere Józsefet szeméremsértés, valamint testi sértés vétségben, emiatt Tyukod polgármesterét halmazati büntetésül 300 ezer forint pénzbüntetés megfizetésére ítélte

A vád szerint Czibere József még Fidesz-KDNP-s polgármesterként zaklatta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település anyakönyvvezetőjét.

Németh-Kis Pálma saját elmondása szerint négy éven keresztül rettegve járt be a tyukodi hivatalba.

"Álmomban is ugyanolyan tehetetlen vagyok, mint azon a május tizedikei napon. Lihegve hozzám dörgölőzött a polgármester, közben a hátamat simogatta, megfogta a mellemet, miközben a másik kezével lefogott. Amikor felugrottam, a radiátornak szorított, és megmarkolta a fenekemet. Az volt a szerencse, hogy egy kolléganőm épp benyitott, így ki tudtam menekülni a szobából. A karom, ahol megszorította, azonnal bekékült, látleletet is vetettem róla. A férjem az eset előtt halt meg, ezért is különösen felkavaró, ami velem történt"

Jellemző, hogy az ügy még 2017 júniusának elején történt, és csak most sikerült a bíróságnak ítéletet hozni. Majd aztán újabb gyanú is felmerült. A Tyukodi Közös Önkormányzati Hivatal korábbi jegyzője kihallgatása alatt azt nyilatkozta, hogy a polgármester több alkalommal arra utasította, hogy szüntesse meg a jogviszonyát Németh-Kiss Pálmának. A jegyző ezeket a kéréseket visszautasította, mire állítása szerint a polgármester azzal fenyegette meg őt, hogy úgy fog járni, mint a korábbi jegyző, akit szintén elbocsátott.

Czibere József botrányait még a Fidesz-KDNP is megelégelte, és felfüggesztették a tagságát, sőt, még jelöltet is indítottak ellene Tyukodon, ugyanakkor így is ő függetlenként 2019 őszén. Az is jellemző, hogy a térségben úgy tartják, Czibere József kapcsolatokat ápol mind a Fidesszel, mind pedig térség fideszes képviselőjével, Kovács Sándorral. Sőt, Bayer Zsolt fideszes propagandista kedvéért is tartanak egy zártkörű rendezvényt Tyukodon - hogy miről lesz szó azon, azt még nem tudni.

"Ez a Fidesz! Ez az ő számukra a keresztény értékrend? Borkai-Kaleta-Szájer után itt van Czibere József. Szégyen!"

- reagált indulatosan lapunk megkeresésére Földi István, aki az összegfogás jelöltjeként indul a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5. számú választókerületében a '22-es országgyűlési választásokon.

A jobbikos politikus nem kertelt, amikor Czibere József jövője kapcsán kérdeztük.

"Ha maradt gerinc abban az emberben ezután az ítélet után, akkor most azonnal beadja a lemondását a polgármesterségről, és eltűnik a közéletből"

Természetesen több alkalommal is kerestük Czibere Józsefet, de nem vette fel a telefont cikkünk megjelenéséig. Amint reagál az ítéletre, vagy esetleg lemond, közöljük a hírt.

