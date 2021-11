Ellenzéki pártok: A Fidesz beismerte, hogy kisebbségben vannak, ezért megpróbálják elcsalni a választást

Az ellenzéki pártok (Jobbik, DK, LMP, Momentum, MSZP, Párbeszéd, MMM) közös sajtóközleményben reagáltak az országgyűlés által elfogadott voksturizmust lehetővé tevő törvényjavaslatra. Ennek értelmében bárki jogszerűen a tényleges lakóhelyétől eltérő lakcímet jelenthet be.

Egy új törvénnyel a Fidesz jelentősen megkönnyítette a voksturizmust a 2022-es választásra Az Országgyűlés megszavazta azt a javaslatot, amely az eddigieknél is szélesebb kapukat nyithat a voksturizmus előtt. A jövőben ugyanis nem kell ténylegesen azon a címen élnie annak, aki lakóhelyet létesít és a fiktív lakcím létrehozása így nem lesz büntethető - írja a TASZ és a Political Capital közös közleményében (a teljes elemzésért KATTINTSON IDE!)

Ez a módosítás egyrészt azzal a veszéllyel jár, hogy a 2022. évi országgyűlési választáson tömegessé válik az a 2018-ban már megtapasztalt jelenség, miszerint egy-egy romos ingatlanba tucatszám jelentenek be ténylegesen nem Magyarországon élő magyar állampolgárokat. Másrészt a törvénymódosítás annak is megnyitja az utat, hogy a jövő évi választást megelőzően országon belül a „billegő”, kétesélyes egyéni választókerületekbe jelentkezzenek át Magyarországon élő választópolgárok. Mindkét lehetőség megnyitja az utat egy-egy választókerület választási eredményének tudatos eltérítése, azaz áttételesen a választás kimenetelének befolyásolása előtt. Egyértelműnek tűnik, hogy a kormánypártok komolyan megijedtek az egységes ellenzék várható választási győzelmétől, és most ilyen jogi trükközéssel akarnak megágyazni annak, hogy választási csalással tarthassák meg a hatalmukat - írják az ellenzéki pártok, ezért

az ellenzék miniszterelnök-jelöltje és a közös listát állító ellenzéki pártok elnökei ezért Alkotmánybírósághoz fordulnak, hogy a testület vizsgálja felül a fiktív lakóhelyek létesítését legalizáló törvényt, és a kifogásolt rendelkezéseket semmisítse meg.

Ezen túlmenően a Nemzeti Választási Irodához fordulnak és követelik, hogy naponta tegyék közzé a valasztas.hu oldalon, hogy az adott napon egy-egy településen és egy-egy országgyűlési egyéni választókerületben hány választásra jogosult polgárnak van lakcíme. Mindez azért fontos, hogy bárki számára folyamatosan nyomon követhető legyen: a természetes demográfiai és népességmozgási folyamatokból adódó mértéket meghaladóan, választási csalásra utalóan változik-e a választások előtt egy-egy település vagy választókerület választásra jogosult polgárainak a száma.

Szerintük, ha ezt a kezdeményezést az NVI elutasítja, az nyílt beismerése lesz annak, hogy mire készülnek a kormánypártok. Ebben az esetben az ellenzéki pártok naponta fogják közérdekű adatként kikérni, és szükség szerint bíróság előtt kiperelni ezeket az adatokat. A csalásgyanús választási eredményekkel szemben pedig minden jogi és nem jogi eszközzel is fel fognak lépni.