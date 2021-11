Orbán a járványügyi tartalékból több mint 120 milliárddal dobta meg a Mager alá tartozó társaságokat

Orbán Viktor ismét hozzányúl a Gazdaság-újraindítási programok, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék, illetve a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalék pénzeihez. A legfrissebb Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatban Orbán Viktor azonnali hatállyal utasította Varga Mihály pénzügyminisztert, hogy

csoportosítson át 125 492 722 647 forintot.

Ebből az irdatlan összegből több mint 120 milliárd forint jut Mager Andrea felügyelete alá: ezzel a tőkeinjekcióval alaposan kitömik a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb társaságok forrásjuttatásaira, beruházásaira szánt keretet. Hogy pontosan melyek ezek az egyéb társaságok, arról nem szól a kormányhatározat.

Mager Andrea neve az elmúlt hetekben többször is felmerült. Egyrészt tisztára pucolta az MVM felsővezetését, így bekerülhetett az igazgatótanácsba több szövetségese is, másrészt ő nyújtotta be a Parlament elé azt a salátatörvényt,

ami magánkézbe játszaná az állami tulajdonban álló sportlétesítményeket.

Ehhez képest aprópénz, de a Belügyminisztérium alá tartozó Alkotmányvédelmi Hivatal dologi kiadásaira is átcsoportosítottak 328,4 millió forintot.

Ötmilliót kapott a távozó államtitkár, mielőtt beült az MVM igazgatótanácsába havi 3,5 millióért Azért Orbán Viktor tényleg nem hagy mindenkit az út szélén, már ha persze az adott illető a körön belülinek számít. Nyilván a hűséget is meg kell fizetni, a Fidesznek a 2022-es választások előtt nagyon nem mindegy, hogy a stratégiailag fontos pozíciókba valóban olyan emberek kerülnek-e, akikre egy esetleges kormányváltás után is számíthatnak.