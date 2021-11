Ötmilliót kapott a távozó államtitkár, mielőtt beült az MVM igazgatótanácsába havi 3,5 millióért

Azért Orbán Viktor tényleg nem hagy mindenkit az út szélén, már ha persze az adott illető a körön belülinek számít. Nyilván a hűséget is meg kell fizetni, a Fidesznek a 2022-es választások előtt nagyon nem mindegy, hogy a stratégiailag fontos pozíciókba valóban olyan emberek kerülnek-e, akikre egy esetleges kormányváltás után is számíthatnak.

A baj az, hogy ez a káderépítés az adófizetők pénzéből zajlik, és sokba is kerül.

Itt van például Juhász Edit esete.

Ő volt a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár, és bár a Miniszterelnöki Kormányirodához volt besorolva, valójában Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter államtitkáraként mások mellett a Magyar Posta működését is felügyelte.

Egészen október 3-ig.

Ugyanis az október 5-én késő éjszaka megjelent Magyar Közlönyből megtudhattuk, hogy Orbán Viktor mindenféle indoklás nélkül megszüntette Juhász Edit államtitkári megbízatását. Mindenképpen meglepő volt a döntés, ugyanis a politikus már régóta dolgozik politikai felsővezetőként. Már a Gyurcsány- és Bajnai-kormányok is alkalmazták, 1996-tól az Igazságügyi Minisztériumban tölt be különböző pozíciókat, fogalmazóként, osztályvezetőként, főosztályvezető-helyettesként, 2006 és 2010 között az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium főosztályvezető-helyettese volt. "Túléli" a fülkeforradalmat: 2010 és 2014 között a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban lépked a ranglétrán, 2014 és 2016 között pedig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezetfejlesztési- és Közigazgatási Stratégiai Főosztályán főosztályvezető. 2016-ban kerül a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkári székébe, majd 2018-ban következik az államtitkári poszt.

Meglepő lett volna, ha a tapasztalt és régóta foglalkoztatott Juhász Editet Orbán Viktor valóban kirúgja, de nem is ez történt. A Magyar Közlönyben hivatkozott kormányzati igazgatásról szóló törvény alapján ugyanis az államtitkár lemondásával maga kezdeményezte távozását a posztról. Ezt végül a kormánysajtó kétnapos késéssel, október 7-én igyekezett is egyértelműsíteni. "Október elején távozott posztjáról Juhász Edit, aki addig a Miniszterelnöki Kormányiroda nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkáraként tevékenykedett. A Mediaworks–Hírcentrum megtudta a változás okát. A szakember a jövőben az MVM vezérigazgató-helyettese lesz. Információnk szerint emellett miniszteri biztosi feladatokat is kap majd" - írta cikkében a Magyar Nemzet (az Indexnek az MVM még aznap megerősítette Juhász érkezését).

Mindenesetre a felmondás után feltöltötték a kormányzati dokumentumok közé a(z ex) politikus illetményadatait. Juhász Edit államtitkárként 2018-tól 1.296.300, 2020-tól pedig 1.750.000 forintot keresett bruttóban. Ehhez jöttek egész jó kis kiegészítők: például 2019 novemberében 2 millió forintos jutalmat kapott, míg 2020 novemberében motivációs elismerés címen kapott 1,75 millió forintot. Ebben a kormányzati ciklusban bruttó 723 ezer forint értékű cafetériát fizettek ki neki.

Varga Judit 758 ezres gyereknevelési támogatásától Szijjártó Péter 800 ezer forintos béremeléséig A kormany.hu portálra 2021. augusztus 31-ei dátummal feltöltötték néhány NER-es politikai felsővezető juttatását, így betekintést kaphatunk a nagymenők világába. Vajon milyen érzés az, amikor a milliós havi fizetés mellé kapunk egy Mercedes luxus kisbuszt, vagy épp a csemeték iskolakezdését megdobja az állam közpénzből több százezer forinttal? Vannak olyanok Magyarországon, akik ezzel tisztában vannak.

A legérdekesebb mégis a 2021. október 15-ei kifizetés. "Politikai szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos járandóság" címén 5.250.000 forintot kapott Juhász Edit.

Juhász Edit illetmény-adatlapja kormany.hu

(A vonatkozó Kormányzati igazgatásról szóló törvény rendelkezései alapján a politikai felsővezető végkielégítésre, felmentési időre, álláshelyi és szolgálati elismerésre nem jogosult, ugyanakkor szabadságát a politikai szolgálati jogviszony megszűnésekor meg kell váltani, ha a munkáltatói jogkör gyakorlója az arányos szabadságot nem adta ki. Vélhetően a bent maradt szabadságai után kaphatta meg az 5 milliós utalást Juhász Edit, de ez egyértelműen nem derült ki.)

Mindezt úgy, hogy akkor már egy hete mindenki számára világos volt, hogy a politikai okokból lefejezett MVM-ben fog dolgozni. Szeptember végén Mager Andrea ugyanis felmentette a cégcsoport elnök-vezérigazgatói székéből Kóbor Györgyöt, és helyére a Szerencsejáték Zrt. éléről Czepek Gábort ültette be a miniszter (a jogász végzettségű Czepek szintén volt többek között államtitkár is a NER-ben).

Azért tud Orbán Viktor is bőkezű lenni.