Dombóvári Istvánnal csúnyán elbánt a koronavírus, szerinte oltás nélkül bármikor jöhet a halál

Dombóvári István, az ország egyik legjobb humoristája is elkapta a koronavírust, amitől úgy is súlyos állapotba került, hogy be volt oltva – de legalább nem halt meg.

Péntek délutáni Facebook-posztjában Dombóvári részletesen leírta, mennyire rossz állapotba került, ahogyan azt is, hogy nem csak ő, hanem felesége és 10 hónapos kisfiuk is beteg lett.

„Soha, megközelítőleg sem voltam még ilyen beteg. Több mint egy hétig lebegtem 40 fokos lázban, már a tudatom sem volt tiszta. A feleségem ápolt engem, miközben a fiunk életéért rimánkodtunk, aki már inni sem volt képes.”

- írta, hozzátéve, hogy a magas láz után a gyógyszerek tönkretették a gyomrát és a Covid nagyon komoly pusztítást végzett a tüdejében is.

„Még mindig alig kapok levegőt, rohadék egy érzés, hogy szívod, de nem jön!”

A művész túlvan egy egyhetes infúziós kúrán, de még mindig alig bír enni, állni, vagy beszélni. Szerinte ha a háziorvosa nem profi, akkor nem kérdés, hogy belehalt volna a koronavírusba.

„Ez a szar, jön, lát és visz mindent.... A KORONAVÍRUS KIBASZOTTUL LÉTEZIK!”

- fakadt ki, azt írva,

„Takarózhatsz majd ennél jobb sztorikkal, hitegetheted magad mindenféle olcsó konteóval, röhögd ki azokat akik elővigyázatosak, nyugodtan csináld, gyűjts vele jó sok lájkot. A vírus meg majd figyel téged egy sötét sarokból és meg fog ölni! Teljesen evidens, hogy OLTASD BE MAGAD!!! Ezt ÉN mondom, nem az Rtl, Fidesz, Sorosgyörgy meg minden amit ilyenkor reflexből válaszként kapunk a mindentagadóktól!”

Dombóvári hangsúlyozta, hogy önmagában a maszk és a kézmosás nem lesz elegendő a járvány ellen, főleg a karácsonyi vásárlós tömegek idején.

A humorista lemondta az idei fellépéseit, posztjánál pedig meglehetősen bölcs módon letiltotta a kommentelést és arra szólította fel követőit, hogy ne egymással beszéljenek, hanem a szakemberekkel.

„Könyörgöm nektek: tanuljatok a példámból! Majdnem elvesztettem mindent!”

- írta.