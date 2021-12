Gulyás szerint helyes döntés volt, hogy egyes területeken kötelezővé tették az oltást

Arra a kérdésre, hogy az EU kötelezővé tenné az oltást, a Kormányinfón Gulyás Gergely elmondta, szerinte nemzeti hatáskörben kell döntést hozni.

Magyarország egy szigorú döntést hozott, amikor egyes területeken kötelezővé tették az oltást. Szerintünk ez helyes döntés volt

- tette hozzá Gulyás Gergely.

A miniszter szólt arról, hogy az energiaárakkal és a rezsicsökkentéssel is foglalkoztak, mert - ahogy fogalmazott - a világban elszabadultak az energiaárak.

Ezért tartották fontosnak, hogy ha az infláció ellen fel szeretnének lépni, akkor a rezsicsökkentést meg kell védeni és az üzemanyagárak hatósági ára is ebbe a körbe tartozik. A kisvállalkozások számára is elérhető lesz a rezsicsökkentés 10 munkavállalóig és 4 milliárd forintos bevételig

- tette hozzá a miniszterelnökséget vezető miniszter.

Az Origo Bige László szankcionálásáról kérdezte a minisztert.

Azt állapítottuk meg, hogy drámaian megnőtt a műtrágya ára. Ez a GVH szerint kartellezés miatt történt. Ezért szabott ki a Hivatal 14 milliárdos bírságot Bige László cégére

- közölte Gulyás Gergely.

Gulyás belebegtette: a harmadik oltáshoz kötik a védettségi igazolvány érvényességét A délben elkezdődött Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szenktirályi Alexandra kormányszóvivő ismertette a kormány legfrissebb döntéseit. A tematika gerincét a koronavírus-járvány adta. A kancelláriaminiszter elismételte a járványra és oltásra vonatkozó napi adatokat, mely szerint 10 466 új fertőzöttet igazoltak, 218-an meghaltak, 7450 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, s közülük 550-en vannak lélegeztetőgépen.

A miniszter elmondta, a kormány határozott szándéka, hogy a védettségi igazolvány érvényessége a harmadik oltáshoz kötődjön.

Elsők vagyunk Európában a harmadik oltásokat tekintve, ami kulcsfontosságú a vakcinagyártók és az orvosok szerint is, ugyanis 4-5-6 hónap után csökken az oltóanyag által biztosított védettség mértéke

- mondta Gulyás Gergely hozzátéve, hogy június 10-ig 3 millió 700 ezer ember volt, akinek a védettsége december 10-én jelentősen csökkentettnek tekinthető, ezért személyesen keresik fel az érintetteket a megadott e-mail címeken keresztül, és arra kérik őket, hogy vegyék fel a harmadik oltást.

Elhangzott még, hogy a kormány újabb egy héttel meghosszabbítja az oltási akcióhetet és felkérik az operatív törzset, szervezzék meg, hogy oltási akciónapokat szervezzenek az ország valamennyi településén.

- tette hozzá Gulyás Gergely.

Az egyik kérdés során felidézték, hogy Áder János Kék bolygó klímavédelmi alapítványa rendszeresen kap támogatást a kormánytól, és nemrég a Pasaréti úton vásárolt milliárdos villát. Gulyás azonban azt mondta, egy alapítvány ha az állami támogatását felhasználja, akkor azzal kapcsolatban ők nyilatkozzanak, mert ő csak feltételezésekbe tud bocsátkozni.

De egyébként komoly tudományos kutatási munkákat végeznek, én megemelem a kalapot előttük

- jelentette ki Áder János államfő alapítványáról.

Természetesen nem maradhatott ki Karácsony Gergely sem a kormánypárti sajtó részéről. A Metropol kérdésre, Gulyás Gergely elmondta, a főpolgármester mintha elfelejtette volna a BKV támogatását.

Hónapokig állt Karácsony Gergely asztalán az a szerződés, amit ha aláírt volna, a BKV-támogatást azonnal megkapta volna a főváros. A főpolgármester nem együttműködésre, hanem a politikai viták kiprovokálására törekszik

- mondta Gulyás Gergely.

Péntektől csökkennek az üzemanyagárak. Az ezzel kapcsolatos kérdésre Gulyás Gergely elmondta, a kormány figyeli, hogy a benzinkutak milyen magatartást produkálnak, de ha szükség van rá, akkor időben reagálni.

Ha 460-470 forintért lehet tankolni, de valaki fenntartja a 480 forintos árat, akkor egyszerűen senki nem fog ott tankolni. Ha összehangolt magatartás lenne a hatósági árak nem indokolt fenntartása, akkor a versenyhivatalnak fel kellene lépnie, mert az kartellnek minősül

- közölte a miniszter.

Arra a kérdésre, hogy beavatkozhat-e Brüsszel a magyar választásokba, Gulyás Gergely elmondta, csak azon múlik, hogy a helyreállítási alapról szóló megállapodás meglesz-e április előtt vagy sem, hogy az Európai Bizottság be akar-e avatkozni a választásokba vagy sem, mondja Gulyás.

A jogállamisági mechanizmus bevezetéséről ugyanez nem mondható el

- tette hozzá.

Szombaton tárgyal Orbán Viktor Varsóban a Fidesz új EP frakciójáról Matteo Salvinivel, Marine Le Pen és mások mellett, Jarosław Kaczinskyval, ahol arról is dönthetnek majd, hogy a magyar kormánypárt egy képviselőcsoportba ülne-e, a radikális jobboldali pártokkal. Ezzel kapcsolatban Gulyás Gergely úgy fogalmazott, hogy német az AfD képviselőivel nem tárgyal a miniszterelnök.

Gulyás Gergely elmondta, hogy a pedagógusok 92 százaléka van beoltva, de a kormány arra kér mindenkit, hogy oltassák be őket, így nem állhatnak elő problémák.

Az oktatás biztonságát garantálják és garantálni is fogják, de a határidőt nem akarják kitolni

- mondta a miniszter.

A növekvő infláció kapcsán Gulyás Gergely közölte, alapvetően biztos lábakon áll a költségvetés.

Idén lesz egy 6-7 százalék közötti növekedés, ami tágabb kereteket szab a költségvetésnek, de jövőre is 5 százalék fölötti növekedésre számítunk

- jelentette ki Gulyás Gergely.

Arra a kérdésre, hogy mi a kormány terve a debreceni és a budapesti repülőtérrel, Gulyás Gergely reményét fejezte ki, hogy a debreceni reptér fejlesztése tovább folytatódik és azt szeretné, hogy a Budapest Airport is magyar tulajdonba kerüljön.

Sokan már augusztusban megkapták a harmadik oltást, de arra a felvetésre, hogy az érintettek mikor kaphat negyediket, Gulyás Gergely úgy fogalmazott, ha az orvostudomány véleménye szerint szükséges a negyedik oltást, akkor arra is lehetőség lesz.

Két tudományos álláspont létezik a harmadik oltások hatékonyságával kapcsolatban: vagy nagyon hosszú ideig, akár örökre védettséget adnak, vagy 6-9-12 hónap után csökken a védettség

- válaszolta a miniszter.

A hírtévé szerint átláthatatlan a főváros működése. Erre reagálva Gulyás Gergely azt mondta,

A Városházát el akarták adni, és ma is ugyanazt a tisztséget betöltő főhivatalnokok működtek közben,. Ez ténykérdés

- tette hozzá.

Gulyás Gergely beszámolt arról is, hogy a közös uniós beszerzésből származó AstraZeneca-vakcinák lejárati határideje december 31.

Ezért mivel arra egyébként is csak kevesen jelentkeznek, a kormány ezeket az oltóanyagokat elajándékozza. Ez összesen 1 millió 657 ezer dózist jelent, de mégy így is közel 10 millió vakcina áll Magyarország rendelkezésére

- közölte Gulyás Gergely.

Az egyik kérdést arról szólt, hogy mi történik, ha érvényes lesz a népszavazás. Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban elmondta, amennyiben a kormány által gyermekvédelminek nevezett népszavazás érvényes lesz, az ugyan jogalkotási kötelezettséggel fog járni, de ez szerinte nem törvénymódosítást fog jelenteni, hanem azt, hogy a már most is érvényben lévő törvényt éveken keresztül nem lehet majd megváltoztatni.

A HVG a Budapest-Belgrád vasútvonal áráról kérdezte a minisztert. A beruházás magyarországi szakasza ugyanis sokkal drágábban készül, mint Szerbiában. Gulyás Gergely szerint a két ország közötti különbségek között kell keresni az okokat, vagy azt, hogy hány műtárgy kell az adott szakaszra, és milyen építkezésekre van szükség.

A miniszter ugyanakkor nem tud összefüggést a MÁV-Start vezérigazgató menesztése és a Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő tram train között.

Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely nem tudott válaszolni arra, hogy miért tartóztatták le a végrehajtói kar vezetőjét.

Újságban olvastam, hogy valamilyen korrupciós ügy miatt, de részleteket nem tudok

- mondta a miniszter.

Felmerült kérdésként, hogy miért nem tart az operatív törzs sajtótájékoztatót a negyedik hullám csúcsán. Gulyás Gergely erre nem válaszolt, de jelezte méltánytalannak tartja, hogy miután három órája tart a kormányinfó mégis azt kérdezik tőle, hogy ki miért nem tart sajtótájékoztatót.

Az operatív törzs hetente több alkalommal ülésezik

- tette hozzá a miniszterelnökséget vezető miniszter.

A centrumkórház építése kapcsán Gulyás Gergely elmondta, egyszerre zajlik az engedélyeztetés és a tervezés, és ki kell alakítani a kórház megközelítéséhez alkalmas utakat, de a teljes tervezés jövő októberre fejeződhet be.

Annak azonban nincs akadálya, hogy egyes munkálatokat már előbb elkezdjenek

- mondta Gulyás Gergely.

A Telex arról kérdezte a minisztert, hogy miért zárták le a Karmelita kolostor környékét ellehetetlenítve az újságírók munkáját. Gulyás Gergely elmondta, a kormánynak otthont adó Karmelita kolostor előtti részt, vagyis a Színház utcát építkezés miatt zárták le.

Nagyon keskeny az utca, ezen építőanyagok lesznek, és építési munkák zajlanak majd, melyek a következő hetekben még tovább fokozódnak. A munkálatok 2023 végén, 2024 elején zárulhatnak

- közölte Gulyás Gergely hozzá téve, hogy mindenkitől lehet interjút kérni, a miniszterek, illetve az államtitkárok pedig el tudják dönteni, hogy adnak-e, vagy nem.

Szintén a Telex kérdésére miszerint szerbiai mintára a kormány is Elképzelhetőnek tartja, hogy Magyarországon is hatósági árat vezessenek be alapvető élelmiszerekre, Gulyás azt felelte, mindig azt nézik, milyen nemzetközi megoldások vannak.

Ennek van egy jegybanki és egy kormányzati oldala, utóbbinál merül fel annak tanulmányozása, ki milyen lépéseket tesz az inflációs helyzet miatt. Az Európai Unióban nem, Szerbiában viszont meglépték az élelmiszerekre megszabott hatósági árat, ami ugyan nem túl piacbarát, de ettől még figyeli a magyar kormány

- közölte a miniszter.