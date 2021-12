Rövid időn belül eladhatja az Újpest FC-t Roderick Duchatelet?

Ahogy korábban írtunk róla, szombaton egy szurkolói teremfoci-tornán nagy bejelentésre került sor, ugyanis Móring József Attila egykori fideszes, jelenleg KDNP-s országgyűlési képviselő nagy ovációval kísérve elmondta, sokan, régóta dolgoznak már azért, hogy az Újpest tradicionális címere visszatérjen, s a klub új kezekbe kerüljön.

A KDNP-s politikussal most a Nemzeti Sport készített interjút, ahol elmondta, hogy ilyen közel még soha nem volt a klub eladása.

„Egy üzlet mindig két félen múlik, és Roderick Duchatelet nem egyszerű tárgyalópartner, de bízom benne, hogy még decemberben lezárulnak az egyeztetések és az új évvel egy új korszak is kezdődhet Újpesten. Annyit ígérhetek, hogy még meg sem szárad a pecsét a szerződésen, azonnal meg fognak történni azok az intézkedések, amikre talán nemcsak az Újpest-szurkolók, hanem minden magyar focikedvelő vár."

- fejezte ki reményeit Móring, hozzátéve: már felvették a kapcsolatot azokkal a klubhoz kötődő emberekkel, akiknek a vezetésével kezdetét veheti majd a munka.

A politikus szerint a nulladik intézkedési pont a címervita megoldása lesz, majd az UTE és az Újpest FC utánpótlásának egyesítése, az anyaegyesülettel az évek alatt kialakult, konfliktusokkal terhelt viszony és a szurkolótáborral elmérgesedett kapcsolat rendezése lesz.

„Olyan klubmodellre lesz szükség, amely alkalmas arra, hogy az Újpest FC a lehető legrövidebb úton visszataláljon arra az útra, amelynek köszönhetően a hagyományaihoz méltóan szerepelhet."

Az utóbbi időben, a különböző sajtóhírek arról szóltak, hogy távol-keleti üzleti kör veheti meg a klubot, de a Nemzeti Sport újpesti forrásai szerint egy több üzletágban érdekelt magyar befektetői páros, Cseke István és Németh János tárgyal Roderick Duchatelet-vel a klub megvételéről.

Taszár

Ők azok, akiknek nemrégiben eladta a kormányzat a taszári repülőteret. Az intézkedés szerint az értékesítés célja az volt, hogy a korábban az amerikai haderő légibázisaként működött komplexum „kereskedelmi, ipari és logisztikai célú hasznosításával kereskedelmi repülőtér” funkciót kapjon.

A vevő – a határozat értelmében – a nyár elején 5 millió forintos törzstőkével alakult SGF Silu Global Fund Zrt., mely két magánszemély, Cseke István és Németh János tulajdonában áll. A két férfinak Németh és Cseke Kft. néven közös építőiparral és munkaerő-kölcsönzéssel (például vietnámi és ukrán munkaerő toborzását is vállalták) foglalkozó vállalkozása is van, de Facebook-oldaluk tanúsága szerint a koronavírus-járvány kitörése óta maszkgyártással is foglalkoznak.