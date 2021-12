Vidéken is elindította az ellenzéki népszavazási kampányt Márki-Zay Péter

Márki-Zay Péter, az egységes ellenzék miniszterelnök-jelöltje Baranya, Somogy és Tolna megye közös ellenzéki képviselőjelöltjeivel jelent meg Bátaszéken, hogy aláírják az általuk kormányváltónak nevezett népszavazás aláírási íveit. A dél-dunántúli régió jelöltjeivel megtartott eseményt az MMM vezetőjének Facebook-oldalán is közvetítették élőben. Mielőtt a beszéde elhangzott volna, Bozsolik Róbert, a város polgármestere konferálta fel őt.

A helyi városvezető elmondta, a régiót nem csak Európán belül, hanem országosan is fel kell zárkóztatni a fejlettebb területek szintjére. Magyarországot pedig el kell vezetni egy olyan útra, amelyet 30 éve kitűztünk magunk elé, nevezetesen, hogy a demokratikus Európában vezető szerepet betöltő országgá válhassunk - tette hozzá Bozsolik, majd átadta a szót Márki-Zay Péternek, aki leszögezte, Budapesten már elindították, most pedig vidéken indítják útjára az aláírásgyűjtési kampányt. Mint hangsúlyozta:

Mi vidéki emberek vagyunk, és nyilvánvalóan nem mi nézzük le a vidékieket, hanem azok, akik olyan ostoba hazugságokat terjesztenek, hogy bárki ide migránsokat akar betelepíteni a Fideszen kívül, vagy a rezsicsökkentést meg akarná szüntetni.

Márki-Zay Péter arról is beszélt, hogy a szegénység, a halálozás és a korrupció a valódi problémák most Magyarországon, szemben a fideszes propagandával és népszavazással az óvodások nemváltó műtétjeiről. A közös miniszterelnök-jelölt az ellenzéki kezdeményezésű népszavazás (a Fudan-törvény visszavonása a Diákváros javára és az álláskeresési járadék idejének 3-ról 9 hónapra történő meghosszabbítása) aláírásgyűjtésének eredményességének elérésére buzdított, egyúttal az ügy civil támogatását kérve, akár aktivista tevékenységgel is.

Ezúttal is emlékeztetett, a népszavazási kezdeményezés aláírását Budapesten és valamennyi megyei jogú város közterén le lehet adni, akárcsak az összefogott pártok irodáiban.

A sajtótájékoztató befejeztével Márki-Zay Péter a jelen lévő ellenzéki képviselőjelöltekkel együtt aláírta a népszavazáshoz szükséges aláírásgyűjtő íveket.

Ezt követően az MMM politikusa egyfajta, a korrupció megállítását jelentő szimbólumként átadott valamennyi ellenzéki jelöltnek egy-egy kék szalagot.

Az ellenzéki kormányfőjelölt azt szeretné, hogy ne legyünk végre következmények nélküli ország, szüntessük meg a korrupciót

- indokolta meg végül a jelképes gesztust.

Ismeretes, a teljes ellenzéki összefogás által felkarolt népszavazást eredetileg Karácsony Gergely főpolgármester kezdeményezte, melyből két kérdést engedtek át. Szerdán pedig hivatalosan is elrajtolt a népszavazásra felfűzött, országosan meghirdetett közös kampány, melynek célja 200 ezer darab aláírást összegyűjteni szilveszterig, hogy az a tavaszi országgyűlési választással és a kormány népszavazásával egy időben megtartható legyen.