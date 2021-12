Béremelési program, antikorrupciós lépések: bemutatta gazdaságpolitikai programját az ellenzék

Újabb szakpolitikai javaslatokat ismertetett az Egységben Magyarországért online sajtótájékoztató-sorozat keretében, az ellenzék politikusai a szociális tematika után ezúttal a gazdaságpolitikai programjukat mutatták be, amelyet kormányváltás esetén valósítanának meg.

Ilyés Márton, a Momentum szakpolitikusa, elnökségi tagja úgy fogalmazott:

Bajban kell átvennünk az országot, rekordmagas államadósság, infláció, kiürült kassza és NER-cégek által leuralt gazdaság vár minket jövőre.

Hozzátette: a feladat, hogy felszabadítsák a magyar gazdaságot, amihez az értékteremtést kell a középpontba állítani. Hangsúlyozta, az adórendszerben az új kormány nem emelhet adókulcsokat, viszont szerinte az szja rendszerét igazságosabbá kell tenni, mert a minimálbér uniós szinten idehaza a leginkább terhelt.

Emellett helyi, integrált fejlesztési terveket hoznának létre a helyi közösségekkel, míg a leszakadó régiókat vissza fogják csatolni a gazdaság vérkeringésébe - tette hozzá Ilyés, aki célként azt is megnevezte, hogy minden felnőtt választhasson a munkalehetőségek közül.

Varju László, a DK országgyűlési képviselője, a Költségvetési bizottság elnöke arról beszélt, szerinte az emberek évek óta azt látják, hogy itthon a tisztességes munkának nincs becsülete, miközben a Fidesz-közeli elit milliárdossá vált. Hangsúlyozta, hogy a magyar bérek regionálisan is "már a sor végén kullognak".

Fideszes kevesek már meggazdagodtak, tisztességes sokak viszont próbálnak túlélni

- fogalmazott Varju, aki szerint a kormány választások előtti ígérgetése "csak ragtapaszt egy nyílt törésre".

Megoldásként az európai minimálbért emelte ki, amely szerinte garantálja az európai színvonalú megélhetést. Mint rámutatott, az Orbán-kormányok végett alacsonyabb volt a minimálbér, mint a létminimum összege.

Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke, a Vállalkozásfejlesztési bizottság elnöke leszögezte, Márki-Zay Péternek és az egységbe tömörült ellenzéknek egy egyértelmű értékválasztást kell megfogalmazniuk.

Orbán Viktor és csapata több mint 10 éven keresztül azzal versenyzett a világpiacokon, hogy a magyar bérszínvonal meglehetősen alacsony

- emlékeztetett Z. Kárpát, aki úgy látja, emiatt a magyar polgárok vagyoni helyzete olyan szintre süllyedt, hogy 74 százalékuk van az EU szegénységi küszöbe alatt.

A jobbikos politikus hangsúlyozta: közelíteni kell a minimálbért és az átlagos bérszínvonalat is egy tolerálható, elfogadható európai átlaghoz. Úgy véli, a V4-ek tekintetében is elfogadhatatlan, hogy nálunk a legalacsonyabbak a bérek, uniós viszonylatban csak Bulgária áll mögöttünk.

Aláhúzta, hogy a nemzetstratégiai ágazatokban dolgozók (rendőr, tűzoltó, egészségügyi szakdolgozó) esetében olyan béremelési programokat kell végrehajtani, amelyek révén az érintettek elvándorlása is megáll. A mikro-, kis- és középvállalkozások szektora kapcsán elmondta, itt is egyenlő versenylehetőségeket kell teremteni, vagyis ne a politikai kapcsolatok, hanem érdemelvűen a tehetség és a szorgalom érvényesüljön - tette hozzá Z. Kárpát.

Tordai Bence, a Párbeszéd frakcióvezető-helyettese, a Vállalkozásfejlesztési bizottság alelnöke arról szólt, hogy megszabadítják Magyarországot a korrupciótól.

A legsúlyosabb ballaszt, ami a magyar gazdaság versenyképességét visszahúzza, az az, hogy kicsatornázzák az összes pénzt, amihez hozzáférnek a fideszesek a Fidesz-közeli gazdasági holdudvarban

- vélekedett Tordai, hozzáfűzve, szerinte a közbeszerzések rendszere ma arra szolgál, hogy 20-30 százalékos átlagos felülárazással forint száz- és ezermilliárdokat vigyenek ki a közösből a Fidesz-közeli magánzsebekbe.

Ehelyett létrehoznának egy átlátható, tisztességes és a versenyt szorgalmazó rendszert, ami egy "közbeszerzési rezsicsökkentésnek" is felfogható az alacsonyabb árú szolgáltatások és termékek miatt - érvelt.

Arra is ígéretet tett, hogy "a legkorruptabb törvényeket eltörlik", mint például a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokét, s az ennek keretében megvalósított beruházásokat is felülvizsgálják. Kitért arra is, hogy felszámolják a trafikmutyit, csatlakoznak az Európai Ügyészséghez és létrehozzák azt a hazai antikorrupciós szervezetet, amely intézményes garanciát ad a későbbi korrupt "megtévedések" ellen - zárta szavait az ellenzéki politikus.