PSZ: „Nem fog összeomlani a rendszer, de működési zavarokat okozhat majd a létszámhiány”

Arányait tekintve nem olyan magas az a mintegy 3 százalék, ennyien eshetnek ki a kötelező oltás miatt az oktatásból a későbbiekben, de ne feledjük, hogy 12 ezer pedagógus már eleve hiányzik, és ha ehhez még hozzáadódik az a körülbelül 3-4 ezer pedagógus, akik nincsenek beoltva, akkor az már komoly problémákat okozhat, mint ahogyan a PSZ az elmúlt hetekben jelezte is

- nyilatkozta az Alfahírnek Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke.

Persze ez becsapósnak tűnik, hiszen márciusban jár majd le azoknak a kollégáknak a védettsége, akik közül vélhetően sokan nem veszik fel az újabb oltást, ezért ez a szám magasabb lehet majd néhány hónap múlva az Emmi által jelzett egy százalékkal szemben

- tette hozzá.

Totyik Tamás PSZ alelnök PSZ

Szerinte megfelelhet a valóságnak az Emmi által közölt adat, mert a szakszervezet is úgy véli, 94 százalékos az átoltottság, 3 százalék, akik valamilyen betegség miatt kaptak orvosi felmentést az oltás alól, 1 százalék körül van, aki fizetés nélküli szabadságra megy, illetve szintén 1 százalék betegállományban van.

Nem fog összeomlani a rendszer, de működési zavarokat okozhat majd a pedagógushiány. Már most is sok olyan iskola van, ahol például nem matematika tanár készíti fel a nyolcadikosokat a középiskolai felvételire. Ugyanakkor számunkra továbbra is rejtély, hogy azok a technikai alkalmazottak, akik oltatlanok és vállalkozási szerződéssel például takarítanak az iskolákban, valóban takaríthatnak-e, vagy a konyhai munkatársak oszthatják-e az ebédet? Ugyanis ezek az emberek az önkormányzatnak dolgoznak és nem a tankerületnek, az önkormányzatok többsége viszont nem rendelte el a kötelező oltást

- mondta Totyik Tamás hangsúlyozva, érthetetlen, hogy ha valóban ennyire komoly a járványügyi vészhelyzet, akkor miért csak az állami iskolákat érinti a kötelező oltás?

Az egyházi és alapítványi intézményeket, iskolákat, az önkormányzati óvodákat miért nem védik ugyanilyen intézkedésekkel

- hívta fel a kormány által elrendelt intézkedések ellentmondásaira a figyelmet a PSZ alelnöke, aki szerint elhibázott az a kormányzati döntéssorozat, amely szerinte szembeállítja és megosztja a pedagógustársadalmat oltottakra és oltatlanokra.

Közben a valós problémákról, az alacsony fizetésekről, a túlórákról így terelik el a figyelmet

- fűzte hozzá a PSZ alelnöke.

Totyik Tamás a decemberben meghirdetett sztrájk kapcsán elmondta, jelenleg az elsőfokú bíróság döntésére várnak a még elégséges szolgáltatásokról.

Talán a héten várható döntés, de nem tudhatjuk, milyen döntés születhet. A mi álláspontunk, hogy a még elégséges szolgáltatások körébe nem tartozik az oktatás. A kormány ezzel szemben azt képviseli, hogy az órák 75 százalékát meg kell tartani, de úgy, hogy közben a pedagógus nem kap fizetést

- közölte Totyik Tamás, aki attól tart, hogy éppen a pedagógushiányra hivatkozva záratná be a jelenlegi kormány a vidéki kisebb létszámú iskolákat 2023-ban.

A helyzet kaotikus és tragikus! Az oltatlanok nem tudják, hogy bemenjenek-e órát tartani vagy sem, mert erről sem kaptak egyértelmű utasítást

- közölte az Alfahír érdeklődésére Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) választmányi tagja, az Emmi rendelete kapcsán.

Mi azt tanácsoltuk, hogy menjenek be az érintett pedagógusok az iskolákba. Azt tapasztaltuk, hogy aki kért mentesítést Kásler Miklós miniszter úrtól az kapott. Vélhetően a minisztériumban is érzékelhették, hogy nagy baj van az eleve adott létszámhiány miatt. Csak akkor azt nem értjük, hogy az Emmi korábban miért nem fogadta el a szakszervezet azon kérését, hogy függesszék fel a rendelet végrehajtását

- hangsúlyozta a PDSZ választmányi tagja.

Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) választmányi tagja MTI/Lendvai Péter

Nagy Erzsébet elmondta, az orvosi igazolások tekintetében sem egységes a kormányzati álláspont, mivel vannak orvosok, akik a magas ellenanyag tartalom miatt adnak igazolást, de olyan is gyakran előfordult már, hogy hiába vette fel valamelyik pedagógus korábban a két oltást, illetve még a koronavírus fertőzésen is átesett, mégsem kapott igazolást amely felmentené az oltási kötelezettség alól.

Ráadásul vannak intézmények, ahol beengedik az oltatlan pedagógust arra hivatkozva, hgogy még várnak a minisztérium válaszát. Tehát nem küldték haza, de van olyan iskola ahová nem engedték be az intézménybe az érintett pedagógust. Tehát semmi nem egyértelmű, hiszen azt sem lehet tudni, hogy mi a helyzet a táppénzen otthon maradottakkal, illetve a szabadságon lévőkkel

- tette hozzá Nagy Erzsébet

A PDSZ választmányi tagja arra is felhívta a figyelmet, hogy az Emmi rendelete nyomán kialakuló létszámhiány, elsősorban az olyan szakokat érinti mint például a reál tárgyak oktatása, de már más tárgyak esetében is érzékelhető a pedagógus létszám visszaesése. Nagy Erzsébet végül azt hangsúlyozta, az Emmi csak arról beszél, hogy miként lehetne pótolni a kieső, vagy távozó pedagógusokat. Ugyanakkor szinte szót sem ejtenek arról, hogy milyen hatása van egy ilyen tanár csere például a kisiskolásokra, akik most tanulnák a betűvetést és a számolást.