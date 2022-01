Hamarosan meglehet a 100 ezer aláírás az ellenzéki népszavazás kiírásáért

Eddig 75 ezer aláírás gyűlt össze az ellenzéki népszavazás kiírásáért, Lukács László György, a Jobbik országgyűlési képviselője szerint pedig nemsokára a 100 ezer aláírás is meglehet.

A jobbikos politikus az ATV Híradónak elmondta, hogy a két ünnep között kevesebb lehetőség volt a gyűjtésre, de az elmúlt napokban sok aláírást kaptak.

Úgy gondolom, hogy ezen a héten, ismerve azt is, hogy nálunk Jász-Nagykun-Szolnok megyében mennyi alkalommal és hol lesznek elérhetők az ajánlóívek, illetve az aláírásnak a lehetősége, mostantól kezdve jó ütemben fog haladni a gyűjtés. Én megkockáztatom azt is, hogy a holnapi napon már 100 ezer körül is lehet az ajánlásoknak a száma