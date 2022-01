Újpest-saga: a vevőjelölt lelkes, az eladó kevésbé, a vételár forrása bizonytalan

Interjút adott a Nemzeti Sportnak Roderick Duchatalet, az Újpest FC tulajdonosa, melyben természetesen szóba került a klub régóta napirenden levő értékesítése is. Ezzel kapcsolatban december elején Móring József Attila KDNP-s képviselő még úgy nyilatkozott, bízik benne, hogy decemberben lezárulnak az egyeztetések. A sajtóhírek már akkor is arról szóltak, a befektetők között felbukkan a taszári reptér megvásárlására kijelölt SGF Silu Global Fund Zrt. két tulajdonosa, Cseke István és Németh János, de a közelmúltban magyar leányvállalattal (FSG (Hungary) Holdings Kft.) hazánkba érkezett távol-keleti sportbefektető Fosun neve is felmerült.

A mostani interjúban Duchatalet az ügylettel kapcsolatban azt mondta, Michael Oenning menesztésének nincs köze a várható elnökváltáshoz. A tulajdonosváltással kapcsolatos híreszteléseket ugyan „pletykáknak” nevezte, de hozzátette, „még ha ezek közül a legutóbbi valóban erőteljesebb, „hangosabb” is, mint a többi, ettől még nem lesz konkrétabb”.

Legyünk realisták: ha az említett háttér valóban megvolna, akkor a tulajdonosváltás már több mint hat hónapja megtörtént volna

– mondta Duchatelet.

A Nemzeti Sport értesülései szerint még mindig folynak a tárgyalások, de – mint írják –

érdemi előrelépés nem történt,

és Móring József Attila nem is kívánt újra megszólalni az ügyben.

Kedden délután azután a két érintett vevőjelölt, Cseke és Németh is megszólalt a Nemzeti Sporton keresztül.

Közleményüket a Németh és Cseke Kft. nevében tették meg,

melyről lapunk megírta, építőiparral és munkaerő-kölcsönzéssel (például vietnámi és ukrán munkaerő toborzását is vállalták) foglalkozó vállalkozása is van, de Facebook-oldaluk tanúsága szerint a koronavírus-járvány kitörése óta maszkgyártással is foglalkoznak.

A közlemény szerint

szándékuk az Újpest megvétele irányában töretlen, továbbra is maximálisan elkötelezettek a futball kft. átvétele és üzemeltetése iránt.

Úgy látják, Duchatelet a tárgyalások megkezdése óta partner a futball kft. eladásában.

A remélt megállapodás részletei természetesen üzleti titkot képeznek, de annyit elárulhatunk, hogy az ilyenkor elmaradhatatlan gazdasági és jogi átvilágítás még zajlik. A Roderick Duchatelet és általunk megbízott jogászok ugyanakkor már dolgoznak a végleges szerződés kialakításán

– írják a lehetséges vevők a kommünikében.

Az ügynek furcsa csavart ad, hogy Németh és Cseke Kft.-je tette a nyilatkozatot, miközben – mint ahogy azt lapunk korábban kiderítette,

a taszári reptér megvásárlására kijelölt zrt.-jükben 12 százalékos részesedéssel rendelkezik Kovács Zoltán, a korábbi újpesti sztárcsatár is.

A Nemzeti Sport úgy tudja, hogy a klubot tíz éve irányító belga vezető most elsősorban

arra vár, hogy a vevőjelölt a több millió eurós, azaz a forintban számítva feltehetően milliárdos nagyságrendre rúgó vételár meghatározott hányadát képező előleget letegye.

Hogy ezt a pénzt Németh és Cseke cégei közül melyikből teremti elő, az egyelőre kérdéses. A Németh és Cseke Kft. mérlegfőösszege 2020 végén 270 millió forint volt, ebből a saját tőke 78 millió forintot tett ki. Az SGF Zrt. frissen, 2021 májusában alakult cég, így gazdálkodásáról nincs dokumentált információ. Alaptőkéje 5 millió forint, de a kormányzat valamiért mégis őket jelölte ki az ugyancsak jelentős összegű reptérbizniszre. Azaz

vélhetően arról lesz szó, hogy egy, jelenleg még csak pletykaszinten emlegetett befektetői csoport fogja pénzelni az SGF Zrt.-t a taszári reptér, illetve a Németh és Cseke Kft.-t az Újpesti fociklub megvásárlásában.

Akik utána természetesen benyújtják a számlát a magyar cégnek.