A napi megélhetési problémákkal kellene foglalkoznia az ellenzéknek, mert az érinti leginkább a választókat

Az Alfahíren is beszámoltunk arról a Republikon elemzésről, ami egy Závecz-kutatásra alapozva azt állítja, hogy a korrupció még az ellenzéki szavazók számára sem a legfontosabb ügy, hanem inkább a megélhetési kérdések foglalkoztatják őket. A téma kapcsán kerestük meg kérdéseinkkel Pék Szabolcsot, az Iránytű Intézet elemzőjét.

A magyar társadalmat sokkal inkább érdeklik a napi egzisztenciális problémák, mint az elvontabb témák, ezért fő kampányüzenetnek nem a korrupciót kell megtennie az ellenzéknek, ha sikert akar elérni

- támasztotta alá az elemzés megállapítását Pék Szabolcs.

Az elszabadult árak és az alacsony bérek miatt egyre több magyar háztartás számára okoz gondot a megélhetés Nemrégiben tette közzé a KSH a magyar háztartások 2020-as életszínvonaláról szóló kiadványát, amely szerint 2020-ban az egy főre jutó összes személyes célú kiadás a 3,3%-os átlagos áremelkedést figyelembe véve reálértéken 0,5%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest.

Ennek ellenére rendre a legnagyobb hangsúlyt a korrupció témája kapja az országgyűlési választások előtt az ellenzéki oldalon, amelynek az az oka elősorban, hogy néhány ellenzéki szereplőnek gyakorlatilag ez a "fő profilja", mint például Hadházy Ákosnak.

Az elemző szerint alapvetően a korrupció lehet egy roncsoló hatású téma, főleg gazdasági nehézségek esetén, azonban a politikai munka elvégzése nélkül ez nem lehet hatékony.

Egy hosszan tartó, kitartó kommunikációra van szükség, ahol tisztázzák, hogy mi a konkrét ügy, kiket károsítottak meg, és mit lehetett volna tenni ebből a pénzből.

A klímavédelemmel kapcsolatos szavazói érdeklődés hiányáról úgy fogalmazott Pék Szabolcs, hogy ez alapvetően egy olyan generációt érdeklő probléma, amely még többségében nem szavazókorú, így nagyobb szerepet a 2026-os és azt követő választásokon kaphat majd. A magyar társadalom jelentős része ráadásul Nyugat-Európához képest statisztikailag is kimutathatóan rosszabbul él, így itthon az olyan posztmateriális témák, mint a környezetvédelem, nem képesek akkora érdeklődést kiváltani, mint a materiális jellegű tematikák.

A kormány is érzékeli, hogy a megélhetési költségek elszabadulása döntő téma lehet a kampányban, ezért is kezdtek osztogatásba a választások előtt. Az Iránytű Intézet elemzője szerint a kormányoldal természetesen lépéselőnyben van ezen a téren, ezt nevezi a szaknyelv inkumbens előnynek. Az ellenzék konkrét lépéseket nem tud tenni az ügyben, azonban a kommunikáció milyenségén nagyon sok múlik majd: jól érthető és megvalósítható ígéreteket kell letenni az asztalra, amely ígéretek találkoznak is a magyar társadalom valódi igényeivel.

Nagyon sokan „csak” víziót várnak. Látni szeretnék, hogy kormányváltás esetén mennyiben változna az életük, és igen, néha csak a pénztárcájuk. Az ellenzéknek erre is választ kell találnia a közös választási programban.

- zárta gondolatait Pék Szabolcs.