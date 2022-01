Völner ügyvédje törvénytelennek tartja, hogy megfigyelték és lehallgatták a volt államtitkárt

Völner Pál ügyvédje szerint a nyomozati iratok nem támasztják alá és nem igazolják a Völner Pállal szemben közölt gyanút, írja a 24.hu.

Miután a Schadl–Völner-ügy 1734 oldalas nyomozati anyagairól fokozatosan elkezdett beszámolni a 444.hu, az államtitkári posztjáról lemondott politikus védője közleményt juttatott el a 24.hu szerkesztőségének. Ezekre Papp Gábor most úgy reagált, hogy Völner határozottan és következetesen állítja, hogy Schadl Györgytől, a végrehajtói kar elnökétől soha nem kapott pénzt. Ezt szerinte a 444.hu által közölt lehallgatási jegyzőkönyv sem cáfolja, amely során egyébként Völner Pál neve el sem hangzik. Azt is hozzátette, hogy a 444.hu a nyomozati iratokból önkényesen ragadott ki beszélgetéseket, ahogy a „gazdámként” emlegetett személy egyértelműen azonosítható, aki nem politikus és nem is közismert személy.

Papp arról is ír, hogy az országgyűlési törvények alapján egy országgyűlési képviselő ellen folyó büntetőeljárásban nem értékelhető bizonyítékként a mentelmi jogának felfüggesztése előtt beszerzett adatok, vagyis

Völner Pál mentelmi jogának felfüggesztése előtti megfigyelése, követése és lehallgatása törvénytelen volt.

A december 7-én kirobbant Völner-ügyben a Legfőbb Ügyészség szerint a Kar elnöke a korrupciós kapcsolat keretében jogtalan előnyként rendszeresen készpénzt, alkalmanként 2-5 millió forintot, összesen 83 millió forintot adott az államtitkárnak annak érdekében, hogy Völner Pál a végrehajtásról szóló törvényben meghatározott törvényes jogait a Kar elnöke érdekeinek megfelelően gyakorolja.