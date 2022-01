Brenner Koloman: önálló határőrségre van szükség!

A soproni régió határmenti lakosai már eddig is rengeteg illegális határátlépési esetről számoltak be Dr. Brenner Kolomannak, most azonban videót is kapott arról, hogyan is zajlik a határsértés - számolt be Facebook oldalán az Országgyűlés jobbikos alelnöke.

A magyar néppárt politikusa a posztban megtekinthető videót egy répcevisi lakostól kapta.

Az ellenzéki képviselő bejegyzésében kiemelte, hogy pártja,

a Jobbik nem véletlenül mondja hosszú évek óta, hogy önálló határőrségre van szükség.

"Ne a soproni rendőröket vezényeljék le a déli határra, hanem az önálló és jól képzett határőrök védjék hazánkat!" - fogalmazott, hozzátéve, hogy szerinte

"jól látható, hogy Orbán és a Fidesz nem képes megvédeni hazánk határait a migránsoktól, és bizonyos esetekben nem is akarja."

Brenner felidézte, hogy

a Fidesz készséggel beengedte azokat hazánk és az Unió területére, akik eleget fizettek nekik.

A jobbikos politikus bejelentette egyúttal, hogy a mostani és a korábbi esetek kapcsán a helyi rendőrséghez fordul további tájékoztatásért.