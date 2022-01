Európa kész szankciókat alkalmazni Oroszország ellen, de egyelőre szeretné békés módon rendezni az ukrán kérdést

Emmanuel Macron francia elnök pénteken telefonon beszél Vlagyimir Putyin orosz elnökkel - közölte kedden a francia elnök, majd megígérte, hogy „soha nem adja fel az Oroszországgal folytatott párbeszédet".

A Politico szerint Macron Berlinben felszólalt Olaf Scholz német kancellár mellett, aki a Moszkvával való tárgyalások folytatását is szorgalmazta, mivel egyre nagyobb a félelem a terén, hogy Oroszország ukrajnai inváziót tervez, miután több mint 120 000 katonát gyűjtött össze a határon. A francia elnök a párbeszédre való felhívását összekapcsolta egy új európai biztonsági javaslattal, amelyet a múlt héten mutatott be, mint lehetséges hosszabb távú tárgyalási eszközt a Moszkvával fennálló feszültségek enyhítésére.

- mondta Macron Putyinnal folytatott pénteki telefonhívására utalva.

Macron Putyin felé tett „gesztusai" nem sokkal azután történtek, hogy Joe Biden amerikai elnök hétfő este telefonbeszélgetést folytatott számos európai vezetővel, köztük Macronnal, hogy jelezze a nyugati szövetségesek felé, hogy nem hajlandó engedni Oroszországnak ukránkérdésben. A hívás után azonban egy Elysée-i tisztviselő megjegyezte, hogy Macron szeretne tárgyalni az orosz államfővel.

Macron jelezte, hogy több európai országgal karöltve igyekszik olyan megoldást nyújtani, ami a békés tárgyalásokat segítené Ukrajna és Oroszország között. Úgy véli, Európának és a világnak sem érdeke egy háborús konfliktus.

Macron ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy az EU kész súlyos szankciókat alkalmazni, amelyek „óriási kárt" okozhatnak Oroszországnak, ha további agressziót folytat Ukrajna ellen.

– mondta Macron az Ukrajna közelében állomásozó orosz csapatokra utalva. A francia elnök „egységre” szólította fel az EU-országokat a szankciók előkészítése során, ami sürgető kérdés, mivel a tisztviselők továbbra is azon vitatkoznak, hogy az orosz gazdaság mely szegmenseit célozzák meg egy esetleges retorzió esetén.

– mondta Macron.

Szakértők szerint, ha Macron és Putyin közötti pénteki tárgyalás nem lesz sikeres, akkor az akár végleg eldöntheti az orosz-ukrán konfliktus kérdését.

A német kancellár, Olaf Scholz hasonlóképpen igyekezett megnyugtatni Ukrajnát, hogy Németország kiáll a kelet-európai ország egysége mellett. Kijelentette, hogy Németország azon dolgozik, hogy megnyugttassa az ukránokat azok után, hogy Berlin megtagadta az olyan fegyverek exportját, amelyek segíthetnek Kijevnek megvédeni magát egy esetleges invázió ellen.

Scholz felszólította Oroszországot, hogy tegyen „egyértelmű lépéseket” a deeszkaláció felé, és azzal érvelt, hogy Ukrajna teljes mértékben számíthat Németországra.

„Az elmúlt években a német kormány többször is úgy döntött, hogy nem szállít fegyvereket. Ennek megvannak az okai, amelyek természetesen az elmúlt évek, évtizedek tanulságán is alapulnak. Mindazonáltal sokat tettünk Ukrajna gazdasági és demokratikus fejlődésének aktív támogatásáért, akár a rendelkezésünkre álló pénzügyi eszközökkel is"