RTL: A Schadl-ügynek köszönhetően három minisztériumban is házkutatást tartottak

Tavaly november 25-én a Központi Nyomozó Főügyészség összehangolt akció keretében három különböző helyszínen tartott házkutatást. A Miniszterelnökségen, az Emberi Erőforrások Minisztériumában és az Innovációs és Technológiai Minisztériumban is iratokat kerestek azokról a pályázatokról, amelyekről Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke és Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára telefonon beszéltek egymással. Ez a nyomozati anyagokból derül ki - írja az Rtl.hu.

A lap tudoműsa szerint az ügyészek a Miniszterelnökség Bihari János utcai épületébe látogattak el először, ahol a Paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Süli János hivatala található. Mint kiderült, a Schadl cégével, az Aqua Energy Solution Zrt.-vel kapcsolatos iratokat, illetve a csökkentett szén-dioxid-kibocsátással kapcsolatos pályázatokat kérték.

Nyomozati iratok: Schadl szerint Völner olcsón megvett, teszetosza figura, aki nem túl hatékonyan hajtja a bizniszt Tavaly december 7-én robbant ki a Völner-Schadl-ügy, most egy újabb hosszú cikkel jelentkezett a 444.hu, amiből két érdekesség derült ki. Noha az 1734 oldalas nyomozati iratanyaga tanulmányozásából egyelőre továbbra sem világos, hogy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke kit tartott a "gazdájának", az azonban biztosnak tűnik, hogy nem a bukott Völner Pálról van szó.

Völner Pál június elején egy lehallgatott telefonbeszélgetésben azt mondta Schadl Györgynek, hogy együtt ebédelt a miniszterrel, átbeszélték a pályázati lehetőségeket, és Süli János „szeretettel várja ezt a dolgot”.

Bár a minisztérium dolgozói keresték az iratokat végül semmit sem találtak, és azt mondták, hogy Süli János naptárában sem volt nyoma ezzel kapcsolatos találkozónak. Megnézték Kovács Pál államtitkár naptárát is, mert ő foglalkozik ezekkel a pályázatokkal a minisztériumban, de abban sem találtak semmit. Pedig az rtl.hu által megismert nyomozati iratok szerint Schadl György május elején legalább egy alkalommal Kovács Pál államtitkárral is beszélt telefonon arról, hogy „átküldték az anyagot”, és személyes találkozóról is egyeztettek. A kihallgatásán Schadl György azt mondta, hogy a vízzel működő motor működő prototípusát bemutatták Kovács Pálnak és az ITM egyik államtitkárának, Steiner Attilának is.

Az ügyészek végül egy támogatási listát vittek el.

Völner Pál a lehallgatott beszélgetésekben arról is beszélt, hogy Steiner Attilánál, az ITM körfogásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkáránál is érdeklődött pályázati lehetőségekről a vízzel működő motorhoz. Az ügyészek az ő államtitkárságán is jártak, ahol a pályázati felhívások és a támogatott pályázatok listáját adta át nekik az államtitkár tanácsadója. Schadl cégére külön is rákerestek, de nem találtak semmit.

Az Emmi-be azért mentek a nyomozó ügyészek aznap, mert Schadl György többször kért segítséget Völner Páltól egy oktatási központ engedélyei miatt is. Az ügyről több iratot is találtak, ezeket Maruzsa Zoltán államtitkár át is adta az ügyészeknek.

A lap kiemeli, hogy A nyomozati iratokból nem derül ki, hogy a házkutatások során mennyit árultak el a nyomozók a folyamatban lévő ügyről a minisztériumok jelen lévő munkatársainak, mert egy része akkor még titkosított volt, így azt sem tudhatjuk, tisztában voltak-e vele, hogy kik az ügy érintettjei.