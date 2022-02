Greta Thunberg, David Attenborough és Ferenc pápa is az esélyesek között van a Nobel-békedíjra

David Attenborough, Greta Thunberg, Ferenc pápa vagy a fehérorosz Szvjatlana Cihanouszkaja is kaphatja az idei Nobel-békedíjat, legalábbis a norvég parlament listáján ők is szerepelnek - számolt be róla a Reuters.

A Nobel-díj jelöltjeit világszerte több ezren jogosultak javasolni, a parlamenti képviselőktől kezdve a korábbi győztesekig, azonban a norvég törvényhozók ajánlásaira azért érdemes külön is odafigyelni, mert egy év kivételével (2019) ők jelölték 2014 óta a végső győztest.

A fentiek mellett jelölt még többek között az Egészségügyi Világszervezet (WHO), Simon Kofe tuvalui külügyminiszter és Alekszej Navalnij is. A jelölések hétfőn zárultak le, a 2022-es győztest októberben fogják bejelenteni.