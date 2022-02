Izrael: minisztériumok munkatársait, magas rangú vezetőket és Netanjahu fiát is megfigyelték Pegasussal

Ahogy arról korábban az Alfahíren beszámoltunk, Jászai Gellért cége az izraeli tőzsdén jegyzett Spacecom Ltd.-t szemelte ki következő célpontjaként, amivel ezúttal az űrbizniszbe szállna be a NER-kedvenc cég. A Jerusalem Post most arról számolt be, hogy a kommunikációs minisztérium többek között az Orbán Viktorral való túl szoros kapcsolat miatt nem hagyta még jóvá a Spacecom eladását a 4iG-nak.