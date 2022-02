Bodolai: Kártérítést követelhetnek azok a portálok, akinek cikkeit elérhetetlenné tette Merkely ügyvédje

Akár kártérítést is követelhetnek az Ezalényeg.hu és a Propeller.hu hírportálok tulajdonosai a tárhelyszolgáltatóiktól, amennyiben igaz, hogy a szolgáltatók Merkely Béla ügyvédjének felszólítására elérhetetlenné tették az említett hírportálok bizonyos tartalmát

- közölte Bodolai László ügyvéd, médiajogász a Média1 érdeklődésére.

Bodolai szerint a tárhelyszolgáltatók ezzel megsérthették a médiatörvényt és olyan jogszabályt (Ektv.) alkalmaztak, amely nem vonatkozik a hírportálokra, médiaszolgáltatókra.

A Nemzeti Együttműködés Rendszeréhez (NER) közeli szereplőkről megjelent bizonyos médiatartalmak gyors eltávolítása érdekében egy ügyvéd, aki Merkely Béla jogi képviselőjeként nevezte meg magát,

nemrég felszólította az Alfahir.hu hírportál tárhelyszolgáltatóját, hogy tegye elérhetetlenné az Alfahír egyik tartalmát, azt ugyanis a rá vonatkozó rész miatt Merkely jogsértőnek találja. Az ügyvéd, aki a Media1 információi szerint nem más, mint dr. Péntek Zoltán, a felszólítás mellé csatolta Merkely megbízólevelét is, rajta az ismert közszereplő aláírásával

Az ügyvéd az Alfahír tárhelyszolgáltatóján kívül megkereste az Alfahír cikkét átvevő Propeller.hu és az Ezalényeg.hu nevű portálok tárhelyszolgáltatóit is, és azt állította nekik, hogy ha nem távolítják el azonnal a Merkely Bélát is érintő tartalmat, azzal úgymond maguk is jogsértést valósítanak meg.

A tárhelyszolgáltatóknak címzett levelében Merkely Béla ügyvédje a többször is módosított 2001. évi CVIII. számú, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvényre (Ektv.) hivatkozott.

Az Alfahír szerint szerkesztőségüket a szolgáltatóhoz fordulás előtt nem kereste meg senki Merkely Béláék részéről a cikkel kapcsolatban, hanem a szerkesztőséget megkerülve fordult a jogász az internetes tárhelyszolgáltatóhoz. Az Alfahír szolgáltatója ugyan megtagadta a megkeresést, tehát esetükben nem járt sikerrel az ügyvéd a tartalomeltávolíttatás kapcsán, azonban a két másik oldal, a Propeller és az Ezalenyeg.hu esetében a sérelmezett tartalom elérhetetlenné vált.

Erre reagált most Bodolai László médiajogász úgy, hogy akár kártérítést is követelhetnek az Ezalényeg.hu és a Propeller.hu hírportálok tulajdonosai.

Teljesen hibás és téves az a jogértelmezés, hogy egy hosting szolgáltatást és internet-hozzáférés szolgáltatást nyújtó cég ügyvédi kérésre önhatalmúlag eltávolíthat bármilyen tartalmat egy bejegyzett internetes sajtótermékről

- jelentette ki Bodolai László a Media 1-nek.

A lapnak sikerült elérnie Péntek Zoltánt aki először azt állította, azt sem tudja, milyen ügyről van szó. Amikor közölték vele, hogy az Ezalényeg.hu és a Propeller.hu valamint az Alfahír szolgáltatóinak írott levélről van szó, és szembesítették Merkely ügyvédjét a saját aláírásával, Péntek Zoltán idegesen elköszönt, majd bontotta a vonalat.