Elfogadták a Cseh Katalin készítette jelentést, már a városok is közvetlenül juthatnak EU-s pénzekhez

Szerdán az Európai Parlament elfogadta a Cseh Katalin EP-képviselő által készített jelentést, mely szerint a városok, köztük Budapest is közvetlenül juthatnak európai uniós forrásokhoz – tudatta közösen kiadott közleményben a Momentum EP-képviselője és Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere. Közleményükben felidézték:

"Az elmúlt időszakban ugyanis a Magyarországra érkező uniós pénzek – a Fidesz-kormány hibái, bűnei és kompromisszumképtelensége miatt – veszélybe kerültek. Az uniós helyreállítási alap milliárdjai a fideszes korrupció miatt elakadtak, és ugyanezért indulhat jogállamisági eljárás is a magyar kormány ellen."

Ezzel kapcsolatban várják az Európai Bíróság szerdai ítéletét, de az ítéletet megelőző főtanácsnoki indítvány szerint a mechanizmust létrehozó jogszabály jogszerű és az európai szabályokkal összhangban van, az ezt vitató magyar keresetet a főtanácsnok véleménye szerint el kell utasítani. "Ebben a helyzetben kiemelkedően fontos, hogy a kormány felelőtlensége miatt esetlegesen visszatartott források közvetlenül megérkezhessenek a végső kedvezményezettekhez" – fűzték hozzá.

Az idei választáson az önkormányzatok sorsa is a tét Az önkormányzatok jelentős többsége két forgatókönyvvel készül az idei évre: az egyik szerint marad a kormány és a helyzet ennél még rosszabb lesz, a másik viszont számol a kormányváltás esélyével. Ezzel együtt pedig azzal, hogy az önkormányzatok újra visszakapják azt a szerepüket, amelyre bő három évtizede létrehozták őket, vagyis azt, hogy a helyi közösségek maguk dönthessenek a saját településük ügyeiben...

Emlékeztettek, a Főváros is évek óta lobbizik azért Brüsszelben, hogy a városok közvetlenül is pályázhassanak uniós forrásokra, a koronavírus utáni helyreállítási alapok egy része pedig közvetlenül érkezzen meg a városokhoz.

"Mindez azért is fontos, mert tudjuk: a városok sokkal inkább tisztában vannak a helyben élő emberek igényeivel, így tényleg az embereket érdeklő, az életminőségüket javító fejlesztések valósulhatnak majd meg"

– szögezték le.

A jelentés kapcsán ismertették, az számos egyéb témát is érint az oktatástól a digitalizáción át a klímaváltozásig. Mint fogalmaztak, utóbbi kiemelten fontos prioritása Budapestnek is, és jelentős uniós forrásokat szeretnének bevonni a fővárosi kibocsátáscsökkentési programba, így már tervekkel rendelkeznek épületek szigetelésére, a megújuló energiaforrások hasznosítására, a közlekedés dekarbonizációjára vagy a zöldfelületek fejlesztésére is.

Karácsony Gergely szerint a Cseh-jelentés elfogadása nagyon komoly segítség lehet a városoknak, önkormányzatoknak és vállalkozásoknak a Covid utáni talpraállásban.