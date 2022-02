A Fertő tavi állami gigaberuházás ellen tiltakozik a Greenpeace

Tiltakozó akcióba kezdtek a Greenpeace aktivistái a Fertő tavon tervezett állami gigaberuházás miatt. A 444.hu beszámolója szerint a tóhoz vezető úton demonstráló civilek molinóin az "Elég a természetpusztításból" felirat olvasható.

Erőszakmentes akciójukkal arra kívánják felhívni a figyelmet, meggyőződésük szerint elfogadhatatlan, hogy egy nemzeti parkban az élővilág megóvása helyett egy szűk csoport gazdasági érdekében épülő luxusberuházás szempontjai érvényesülnek.

A helyszínen Udvaros Dorottya is megjelent, aki a Fertő tó védelmében elmondta:

"Megmutattuk az erőnket, és most mutassuk meg azt is, hogy milyen alázatosak tudunk lenni, hogy mennyi tisztelet van bennünk a földi élet iránt. Önmagunkért is."