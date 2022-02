Öt év után sincs gyanúsítottja a Rogán-féle letelepedésikötvény-biznisz százmilliós rablási ügyének

"2017 áprilisában ismeretlenek betörtek az egyik legnagyobb, letelepedési kötvényeket forgalmazó cég, az Arton Capital irodájába. A betörés során több százmillió forintnyi euró és a központi szerver is eltűnt, amelyben a letelepedési kötvényes ügyfelek adatait tárolták. A büntetőeljárásról szóló törvény rendelkezései szerint a nyomozásra meghatározott határidők már leteltek, még sincs hír arról, hogy mi lett a nyomozás eredmény, sem arról, hogy az ügyészség foganatosított-e bármilyen intézkedést az ügyben" - ezzel az írásbeli kérdéssel fordult Demeter Márta ellenzéki országgyűlési képviselő Polt Péter legfőbb ügyészhez és Pintér Sándor belügyminiszterhez.

A kapott válaszok lehangolóak.

A Pintér Sándor nevében válaszoló Kontrát Károly belügyi államtitkár 2022. február 17-ei aláírással annyit közölt, hogy "a tárgyi ügyben a büntetőeljárás folyamatban van."

Polt Péter viszont "eredményekről" is beszámolt: "a nyomozást a Budapesti Rendőr-Főkapitányság folytatja, az ügyben gyanúsított kihallgatására nem került sor."

Egy igazi politikai krimi

2017. április 8-ára virradóra ismeretlenek több mint százmillió forint készpénzzel, egy széffel(!), illetve a letelepedésikötvény-bizniszben résztvevők adatait tartalmazó dokumentumokkal a hónuk alatt kisétáltak az az egykori letelepedésikötvény-kereskedő Arton Capital terézvárosi irodájának főbejáratán, és eltűntek a budapesti éjszakában.

A Rogán Antal fémjelezte program keretében a magyar állam 2020-ig körülbelül 18 milliárd forintot fizetett vissza a kötvények után, de valószínűleg sokkal többet értek azok a szenzitív személyes adatok, amelyeket a rablás során megszerezhettek az elkövetők, elvégre az Arton Capital ügyfelei elsősorban arabok, indiaiak, oroszok és kínaiak voltak, ők használták azt a kiskaput, amit az Orbán-kormány nyitott rá az Európai Unióra.

Hogy majd' öt év után sem sikerült még csak gyanúsítottat sem felmutatnia a magyar hatóságoknak, az már sejthető volt a bűncselekmény bizonyos részleteinek megismerése után is.

Hiába a térfigyelő kamerák, belvárosi irodába éjszaka észrevétlenül mentek be, majd jöttek ki a titokzatos elkövetők. Kulccsal mentek, ismerték a riasztórendszer kódját, és kikapcsolták az elektronikus védelmi rendszert is. Tudták, hol van a készpénz, ismerték a dokumentumokat rejtő szervereket is. A korabeli beszámolók szerint a rendőrök ezer embert hallgattak ki, az iroda dolgozóit hazugságvizsgáló alá is vetették, ennek ellenére sincs eredmény.

Az Arton Capital az azóta felfüggesztett letelepedésikötvény-program zászlóshajója volt. A kereskedőcéget az a Balogh Radosztina vezeti, aki Rogán Antalnak volt az egyetemi évfolyamtársa, másrészt az Artont nem kötötte a magyar jogalkotó abban, hogy a világ mely térségeiben kereskedhetett a papírokkal, így ők lettek a legsikeresebbek a százmilliárdos bizniszben. A program során unión kívüli országokból érkező gazdag bevándorlók juthattak be hazánkon keresztül az Európai Unióba, egy nem túl sűrű biztonsági szűrőn keresztül. Ha így nézzük a dolgokat, az információk eltüntetése/megszerzése érdekében állhatott a biznisz üzemeltetőinek, a biznisz résztvevőinek, vagy épp azoknak az ellenérdekű titkosszolgálatoknak, akik így kívántak zsarolópotenciálhoz jutni.

Amúgy korábban a fideszes Bánki Eriknek is sikerült egy kamudiplomával menőznie a Parlamentben Kész szerencse, hogy a NER már olyan régóta működik, hogy csak megismételni lehet a fideszesek által most felrótt hibákat. Ilyen például a magánegészségügy kérdése.

Rogán-Bánki csere

Az egész projektet egyébként Rogán Antal találta ki, és a letelepedési kötvényprogramot lehetővé tevő jogszabályt is ő nyújtotta be az Országgyűlés elé 2012. október 27-én. Akkoriban ő volt a Gazdasági bizottság elnöke, illetőleg a fideszes politikus vezette a parlament Magyar-Kínai Baráti Tagozatát is. Miután Rogánból propagandaminiszter lett, a szintén fideszes Bánki Erik vezeti a parlamenti bizottságot, és ő felügyelte a programot is.