Két és fél éve nincs gyanúsítottja a letelepedési kötvényekkel kereskedő iroda kirablásának

Pontosan egy évvel az országgyűlési választások előtt, 2017. április 8-ára virradóra ismeretlenek több százmillió forint készpénzzel, egy széffel(!), illetve a letelepedésikötvény-bizniszben résztvevők adatait tartalmazó dokumentumokkal a hónuk alatt kisétáltak az Arton Capital irodájának főbejáratán, és eltűntek a budapesti éjszakában.

"Az biztos, hogy a letelepedésikötvény-program miatt fognak emberek börtönbe kerülni" Most már egyértelműen kijelenthető, az alapvető ok valószínűleg a szimpla lopás volt. Csak korábban elhitették velünk, hogy a programot egy komoly jelentőségű intézményként kezeljük, pedig nem az. Hiába láttuk úgy, mintha minden törvényes lenne, hogy az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) és az Országgyűlés Gazdasági bizottságának szervezésében zajlik a konstrukció, valójában ez egy jogszabályok által biztosított pénzcsap, ami garantált bevételt jelentett a haveroknak.

A szó szoros értelmében.

Nem kevés muníciót biztosítva ezzel a politikai összeesküvés-elméletek gyártóinak, híveinek - de fejtörést okozott azok számára is, akik valamiféle parlamentáris demokráciának tartják a hazai államberendezkedést. Persze, a betörés az igazi álmatlan éjszakákat azoknak okoz(hat)ta, akik a vagyon mellett a vagyonokat érő információkat is elvesztettek. Ahogy azt korábban az Index kiderítette,

a "betörők" azonkívül hogy láthatatlanok voltak az összes térfigyelő és éttermi kamera előtt, kulccsal mentek be az Arton Capital Ó utcai irodájába, ismerték a riasztórendszer kódját, és kikapcsolták az elektronikus védelmi rendszert is. Tudták, hol van a készpénz, ismerték a dokumentumokat rejtő szervereket is.

A betörés belső munkának tűnt - állítólag 1000 embert hallgatott ki a rendőrség, az iroda dolgozóit pedig hazugságvizsgáló alá is vetették. Ám - legalábbis eddig - eredményre nem vezetett a nyomozás.

Pedig az Arton Capital az azóta felfüggesztett letelepedésikötvény-program zászlóshajója volt. A kereskedőcéget az a Balogh Radosztina vezeti, aki Rogán Antalnak volt az egyetemi évfolyamtársa, másrészt az Artont nem kötötte a magyar jogalkotó abban, hogy a világ mely térségeiben kereskedhetett a papírokkal, így ők lettek a legsikeresebbek a százmilliárdos bizniszben. A program során unión kívüli országokból érkező gazdag bevándorlók juthattak be hazánkon keresztül az Európai Unióba, egy nem túl sűrű biztonsági szűrőn keresztül. Ha így nézzük a dolgokat, az információk eltüntetése/megszerzése érdekében állhatott a biznisz üzemeltetőinek, a biznisz résztvevőinek, vagy épp azoknak az ellenérdekű titkosszolgálatoknak, akik így kívántak zsarolópotenciálhoz jutni.

A szíriai rezsim pénzembere és egy nemzetközi bűnszervezet tagja is letelepedési kötvényhez jutott A Bevándorlási és Menekültügyi Hivataltól többször próbálták már megszerezni a kötvényprogram által hazánkba jutó személyek neveit, ám adatvédelmi okokra hivatkozva nem adtak ki róluk információkat. Két hónappal ezelőtt azonban egy ismeretlen forrás egy listát juttatott el a 444 szerkesztőségébe, amin olyan nevek szerepeltek, akik a levél írója szerint részt vettek a magyar kötvényprogramban.

Akárhogy is, a magyar bűnüldözésen egyelőre ki fog ez a sztori.

Semmire nem jutottak

Demeter Márta (LMP) írásban fordult Polt Péterhez és Pintér Sándorhoz a fejleményekkel kapcsolatban. A legfőbb ügyész (2019. november 27-én) azt válaszolta az országgyűlési képviselőnek, hogy a különösen jelentős értékre elkövetett lopás bűntette és más bűncselekmény miatt indult nyomozás során gyanúsítotti kihallgatásra nem került sor (addig pedig az ügyészségnek csupán felügyeleti jogköre van, a felderítési szakaszban a nyomozóhatóságnak kell tájékoztatást adni). A belügyminiszter viszont ennél is szűkszavúbb volt: "a tárgyi ügyben a büntetőeljárás jelenleg is folyamatban van, annak lezárásig nem áll módomban tájékoztatni az ügy részleteiről" - írta Pintér Sándor nevében Kontrát Károly államtitkár 2019. december 3-án, több mint két és félévvel a félmilliárdos Artan-betörés után.