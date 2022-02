Hamis ajánlásokkal bukott le a Gattyán-párt jelöltje Szabolcs 5-ben: elutasították az indulását

Az országgyűlési választások közeledtével mindig megjelennek a kamupártok kamu jelöltjei is, akiknek az a legfontosabb közös ismérvük, hogy mivel nincs mögöttük társadalmi (vagy politikai) bázis, csalás nélkül arra sem képesek, hogy összegyűjtsék az egyéni indulásukhoz szükséges 500 érvényes ajánlást.

Így járt a Mátészalka-központú Szabolcs 5-ös választókerületben induló Roland Alex is, aki a Gattyán György pornómilliárdos választásokra gründolt "pártjának", a Megoldás Mozgalomnak (volt) a helyi jelöltje. Csakhogy a helyi Választási Bizottság elnöke elutasította - első fokon - a nyilvántartásba vételét, ugyanis a leadott ajánlásainak mindössze egynegyedét találták érvényesnek.

A határozatból kiderül, Roland Alex, a Megoldás Mozgalom jelöltje 2022. február 12-én vett fel 200 darab ajánlóívet, amelyet február 17-én le is adott, ám aznap tájékoztatták arról, hogy a rögzített 576 ajánlásból csak 148 érvényes: többszörös ajánlás miatt 3, "egyéb okból" 425-öt érvénytelenített a Választási Bizottság.

A Gattyán-jelölt 18-án újabb 200 ajánlóívet vett fel, illetve 24-ig fellebbezhet is az elutasító határozat ellen.

Hogy mit fog kezdeni Roland Alex az újabb adag ívekkel, az jó kérdés, ugyanis a Választási Bizottság konkrétan leírta: az ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásokat a központi névjegyzék és a választókerületek adataival vetették össze, és így ellenőrizték azokat -

ami feltételezheti, hogy az ajánlások nem a megfelelő választókerületből érkezhettek.

- így értékelte Facebook-oldalán a bizottság elutasító döntését Földi István, az Egységben Magyarországért Szabolcs 5-ben induló országgyűlési képviselő-jelöltje.

Földi István: a Fidesz fél, át akarták verni az embereket



"Évek óta szembesülünk azzal, hogy a Fidesz kihasználja az egyenlőtlen választási rendszer lehetőségeit, melyeket ráadásul ők maguk teremtettek meg. Mindent bevetnek, nem számít semmi, nem számít a becsület, vagy a tisztesség, csak a hatalom megtartása" - reagált az Alfahír megkeresésére Földi István.



A kamupártokkal való sok éves küzdelem után most viszont bizonyíték született a csalásról - hangsúlyozta a jobbikos politikus, hozzátéve: ez az eset azt is bizonyítja, hogyan próbálják átverni a Szatmár-vidéki embereket.



"S ez mit jelent? Fél a Fidesz, félnek a választástól, az emberek döntésétől, ezért mindent be is vetnek. A választás valódi tétje, hogy az igazságosság győz-e a becstelenség felett" - szögezte le Földi István, az Egységben Magyarországért képviselőjelöltje.

Földi István Béli Balázs - Alfahír