Márki-Zay az ellenzéki tüntetésen: Mi nem fogjuk ukrán vérrel az égre festeni, hogy Orbán, takarodj!

Kisebb tömeg gyűlt össze kedd este a „Putyin, takarodj!” címmel meghirdetett tüntetésére a Nemzetközi Beruházási Bank elé.

A tüntetést Péterfi Judit, Márki-Zay Péter sajtófőnöke nyitotta meg, aki szerint békét akarnak az orosz emberek is, de a magyarok és a világ is.

Az eseményre meghívták a Magyar Evangéliumi Testvérközösség lelkészét is, Iványi Gábort, aki azonban végül nem tudott részt venni az eseményen. Helyette a Párbeszéd országgyűlési képviselője, Tordai Bence szólalt fel.

Tordai elmondta, hogy fontos, hogy tudjanak arról az emberek, hogy mi történik a szomszédban.

„Én csak egy apuka vagyok, aki megpróbálta ma reggel elmagyarázni a gyerekeinek, hogy mi történik” – fogalmazott Tordai, aki kifejtette, hogy egy olyan világban éltek, ahol elképzelhetetlen volt, hogy háború legyen a szomszédban.

„Most azt látjuk, hogy Ukrajnában orosz tankok, rakétavetők, bombázók vannak. Ide vezetett Orbán haverjának, Putyinnak a politikája” – jegyezte meg a képviselő, aki szerint Orbán kiszolgáltatta Magyarországot Putyinnak és Oroszországnak.

„Orbán Viktor most is azon dolgozik, hogy hogyan tudja gyengíteni a közös fellépést Putyinnal szemben. Ott nehezíti a közös európai fellépést, ahol csak lehet, ezzel pedig a kárpátaljai magyarok életét is veszélyezteti”