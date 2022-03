Lebuktak: a nagykátai körzetben is hamis ajánlásokkal élhettek vissza a Gattyán-párt révén

Újabb választási visszaélésről számoltak be a Gattyán György-féle Megoldás Mozgalom ajánlásgyűjtése során, ezúttal Pest megye 9. választókerületében, melyről többen is megbizonyosodtak ügyfélkapus adatlekérésen keresztül. Az ügyben feljelentést tettek.

Vincze Miklós, az Egységben Magyarországért nagykátai aktivistája személyes ügyfélkapuján bonyolított le adatlekérést, majd a Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása alapján a Facebook-profilján hívta fel a figyelmet a személyes adatokkal történt visszaélésre. Szavai szerint most megtörtént az első választási csalás Nagykátán:

"Valaki(k) többünk személyes adatával visszaélve próbál(nak) elindulni a választásokon. Ők már tudják mi a "Megoldás"!

Olyan jelöltek neve mellett szerepel az ajánlásunk, akiknek nem írtunk alá!"

– írta a Pest megyei városban lakó ellenzéki aktivista.

A nagykátai központú körzet helyi aktivistái Vinczével együtt cseles módszerrel buktatták le a kamupártokat, amelyek jelöltjeihez aláírásgyűjtő ívek másolatai juthattak el. Vincze Miklós az Alfahírnek elmondta:

"Jó páran jártunk így. Vegyesen írtunk alá: volt, aki a kutyáknak, volt, aki MeMo-nak, kíváncsiak voltunk, mi lesz a vége. Aztán mint kiderült, a MeMo-s ajánlóívek átkerültek Csorvási Attilához és Német Alexanderhez is."

Kifejtette, hogy néhányuk az MKKP-s Kiss Kornélnak, páran pedig – köztük Vincze is – a MeMo-s Vári Zoltán Zsoltnak írtak alá, de mint utóbb kiderült, a Gattyán-párt jelöltjére adott ajánlásaik az előbbi kamujelöltek, Csorvási és Német aláírásgyűjtő íveire is rákerültek valahogyan. Vincze felidézte, a helyi választási bizottság delegáltja jelezte feléjük, hogy a más jelöltek ívein is szerepelnek legalább négyen mint érvényes ajánlást leadott választók, köztük egy nagykátai önkormányzati képviselő is.

Holott valójában csupán egy-egy ilyen jelöltnek írtak alá – az Egységben Magyarországért pártszövetség jelöltje, Schmuck Erzsébet ajánlóíve mellett. Vincze a Kutyapárt jelöltjét szintén támogatta, mégis három helyett öt jelölt mellett tűnt fel támogatóként. Azoknak, akik csak Schmuckot és az MKKP jelöltjét támogatták, más kamupárt jelöltjének ajánlóívére nem kerültek fel az adataik – fűzte hozzá.

A leleplezett visszaéléseket Gyüre Károlyné, az Ébredj Káta Egyesület helyi önkormányzati képviselője is megerősítette lapunknak. A képviselő asszony hangsúlyozta, ő szintén nem írt alá a két említett személynek, csupán Schmucknak és a Gattyán-párti Várinak, azonban a saját ügyfélkapuján ő is azt látta, hogy kettő helyett négy jelölt neve tűnt fel.

Szerda este pedig Gyüre Károlyné és Vincze Miklós is feljelentést tett az ügyben ismeretlen tettes ellen.

Vincze indoklása szerint mindez személyes adattal való visszaélés vétsége és választás rendje elleni bűncselekmény elkövetését is kimeríti. Az ellenzéki aktivista jelenleg a személyes meghallgatásra vár, ahol majd társait is megnevezi tanúként.

A valasztas.hu-n egyébként már az olvasható, hogy a független Csorvási és a Mindent a Cigányokért Fórum Párthoz tartozó Német nyilvántartásba vételét egyaránt elutasították, bár nem emiatt, hanem mert így sem sikerült összegyűjteniük a szükséges 500 aláírást.

Az ismert előzmények fényében viszont nem túl nehéz kisilabizálni, hogy a rejtélyes eset hogyan fordulhatott elő.

A Kutyapárt szerdán jelezte a honlapján: "Akaratunk ellenére beleláttunk a magyar politika kubatovi bugyraiba. Maffiaszerű módszerekkel akarták csőbe húzni a kutyapártos jelölteket fideszesek, sokszor halott emberek ajánlásaival." Elmondásuk alapján 28 különböző választókerületben kaptak gyanús megkereséseket különböző személyektől, akik felajánlották, hogy segítenek nekik az ajánlások összeszedésében.

Hamis ajánlásokkal bukott le a Gattyán-párt jelöltje Szabolcs 5-ben: elutasították az indulását Az országgyűlési választások közeledtével mindig megjelennek a kamupártok kamu jelöltjei is, akiknek az a legfontosabb közös ismérvük, hogy mivel nincs mögöttük társadalmi (vagy politikai) bázis, csalás nélkül arra sem képesek, hogy összegyűjtsék az egyéni indulásukhoz szükséges 500 érvényes ajánlást.

Nem először bizonyosodott be, hogy egyes kamupártok nem tiszta eszközök révén jutottak ajánlásokhoz. A Gattyán-párt és a Gődény-párt esetében is több helyütt fény derült már hasonló csalásra. Ezen szabálytalanságok ellenére szerdán mégis jogerőssé vált a Megoldás Mozgalom és a Normális Élet Pártja országos listájának nyilvántartásba vételéről szóló határozat is, így azok szintén szerepelni fognak majd az április 3-ai országgyűlési választás országos listás szavazólapján.