"A kérdés, hogy Európa mellé állunk, vagy hagyjuk, hogy Orbán az orosz diktátor felé vigye hazánkat"

Abony főterén tartott utcafórumot csütörtök délután Jakab Péter, a Jobbik elnöke és Zágráb Nándor Pest megye 12-es választókerületének ellenzéki képviselőjelöltje.

"A választások előtt minden nyomásgyakorlás kétszeresen hatékonysággal működik. Most a kormány döntésével megpróbálja elterelni a figyelmet arról, hogy mi történik tőlünk keletre, hogy kivel szövetkezett Orbán Viktor az elmúlt években, illetve hogy milyen veszedelmet szabadított a nyakunkra"

– reagált Jakab Gulyás Gergely ,csütörtöki kormányinfós bejelentésére, miszerint hétfőtől nem lesz kötelező a maszkviselés, illetve megszűnik az a lehetőség is, hogy a munkáltatók kötelezhessék a munkavállalókat az oltásra. Ezenkívül kivezetik a védettségi igazolványokra vonatkozó szabályokat is. Mint ismert, a magyar néppárt nagyjából egy hónappal ezelőtt indított petíciót a kötelező oltás ellen, kevesebb, mint egy hete pedig az Egységben Magyarországért felhívta a figyelmet egyes járványügyi intézkedések feleslegességére.

Kormányinfó: vége a maszkviselésnek, a kötelező oltásnak és a védettségi igazolványnak Kevesebb, mint egy héttel azután, hogy az Egységben Magyarországért felhívta a figyelmet egyes járványügyi intézkedések feleslegességére, az Orbán-kormány is lépett. A mai kormányinfón Gulyás Gergely bejelentette, átbeszélték a vírushelyzetet, és úgy értékelték, túl vagyunk az koronavírus-járvány ötödik hullámán, megszűnnek bizonyos korlátozások.

A MOL által szerdán bevezetett mennyiségi korlátozás kapcsán azt mondta, egészen addig, míg a kormány nem hajlandó aktív cselekvőjévé válni az infláció elleni küzdelemnek, addig bármiféle korlátozás elképzelhető a részükről, ugyanakkor úgy látja, ezek az emberek pénztárcáját nem fogja pozitívan érinteni.

Fotó: Ceglédi Ádám

A megoldás szerinte világos: áfacsökkentésre, illetve a jövedéki adó csökkentésére lenne szükség, ehelyett viszont Orbánék az óvodások nemátalakító műtétével foglalkoznak.

A mostani, ötforintos jövedéki adó csökkentésre reagálva azt mondta, ezzel most már nem 120 forintot nyernek egy liter benzinen, hanem 115-öt, ez aztán a nagylelkű engedmény" - fogalmazott.

Jakab Péter arról is beszélt, hogy a hetet a határon kezdte, ahol nagyon tragikus sorsokkal szembesült. A kormány részéről pedig elképesztő közönnyel. Akik a határra érkeztek, nem találkoztak állami szervvel, hanem civilekkel, önkéntesekkel és önkormányzatokkal.

Úgy látja, amit ebből a helyzetből pozitívumként ki lehet emelni, az a magyar emberek viselkedése.

"Az elmúlt 12 évben ipari méretekben kapta a nemzet a gyűlöletet. Mindig utálni kellett valakit. Amikor viszont szinte szó szerint zeng a határon az ég, akkor viszont a magyarok példát mutatnak összefogásból. Ha kell, akkor a bajban igenis össze tudunk zárni"

- mondta.

"A tét az, hogy Kelet vagy Nyugat, háború vagy béke"

– hangsúlyozta a Jobbik elnöke.

Az országot járva sokszor megkapja, hogy ugyan már, nem lehet mit csinálni, úgyis elcsalják Orbánék a választásokat, nem lehet őket leváltani, Jakab viszont úgy látja, a Fidesz legfőbb koalíciós partnere nem a KDNP, hanem a közöny, a legyintés. Ezért is kell folyamatosan találkozni, beszélgetni az emberekkel.

Kifejtette, a Fidesz csal, amikor szállítják a krumplit, amikor megfenyegetik a közmunkást, vagy a polgármestert, hogy nem jön a pályázati pénz, ha nem jó helyre húzza az ikszet, vagy akkor, amikor lehetővé teszik, hogy a választás napján százötven embert jelentkezzen be egy fáskamrába. Orbánék hazudnak az ellenzékről, személy szerint csak ő több mint 300 sajtópert nyert meg eddig.

Most viszont úgy összefogtak az ellenzéki pártok, mint még soha. Az összefogás pedig erősebb, mint a krumpli – összegezte.

Jakab a Fidesz egyik talán toposzáról, a nemzeti politizálásról is kifejtette véleményét. Mint mondta, nem érti, mi lenne az.

"Talán a trafikmutyi? A Mészárosokból épített új arisztokrácia? A magyar tolvajok? Vagy a szétvert egészségügyi rendszer, ami miatt évente 30 ezer honfitársunk hal bele a hosszú várólistákba?

Közölte, a lopott pénzt vissza fogják adni az embereknek, az elhunytakat sajnos már nem tudják. Ez az, amit soha nem fog megbocsátani a kormánynak. "Majd a Jóisten megbocsátja nekik biztos" - fogalmazott.

Jakab Péter és Zágráb Nándor abonyi utcafóruma Fotó: Ceglédi Ádám

Zágráb Nándor a szép számmal megjelent érdeklődők gyűrűjében először arról beszélt,

félelemmel nemcsak a lakosság körében találkozott, hanem bizony a fideszes országgyűlési képviselő Földi Lászlónál is.

A politikus ugyanis egy hónappal ezelőtt úgy döntött, hogy a választókerületének, Pest megye 12. minden településén ki fogja hívni kormánypárti ellenfelét, hogy a lakosság előtt mérettessenek meg, azért, hogy a helyi lakosok bármilyen meg tudjanak kérdezni, nem pedig egy stúdióban, alákérdezős riportban válaszoljon a szűrt kérdésekre.

"Földi László fél kiállni Önök elé, és a hat kihívásból egyiket sem vállalta be, pedig direkt kihangsúlyoztam, hogy közérdekű vitáról lenne szó, minden más személyeskedő kérdést mellőzve"

- emelte ki.

Mint kifejtette, Földi arra hivatkozott első körben, hogy ő nem áll le olyan politikussal vitázni, aki a baloldallal szövetséget köt. Szavait azonban kicsit árnyalja, hogy a választókerületben egyetlen polgármester volt az MSZMP tagja, Czira Szabolcs, akivel valahogy mégis kiválóan együtt tud működni.

A 23 éve politizáló Zágráb szerint az emberek elveszítették a biztonságérzetüket, egyrészt a koronavírus-járvány miatt, másrészt pedig a napról napra emelkedő élelmiszerárak miatt, illetve a hazánkat is fenyegető, jelenleg is dúló orosz-ukrán háború.

"Most már tényleg az a kérdés, hogy Európa és a NATO mellé állunk, vagy pedig hagyjuk, hogy Orbán Viktor továbbra is Keletre, az orosz diktátor felé vigye hazánkat."

Zágráb Nándor, az Egységben Magyarországért képviselő-jelöltje az abonyi utcafórumon Fotó: Ceglédi Ádám

A kisebb falvakat járva úgy tapasztalta, miután a Fidesz elfoglalta a médiát, az emberek többsége félre van informálva, a kormány eltereli a figyelmet a valóban súlyos problémákról, ezért nagyon fontos, hogy "a történet másik oldalát" is elmondják nekik, és a legkisebb faluba is el kell menni. "Most mi vagyunk a média" - mutatott rá.

Az Egységben Magyarországért pártszövetség képviselőjelöltje szerint a tévében jelenleg ugyanis az megy, hogy egy szimpatikus hölgy arról diskurál, hogy a hároméves gyermekek átoperáltatják magukat a szülői engedély ellenére. Ez nyilván óriási hazugság.

Az abonyi emberek mindennapjait megkeserítő problémákról szólva elmondta, a helyiek szerint nagy baj, hogy az M4-es autóút nem kanyarodik le Abony felé, hanem "úgy megy el mellette, mintha nem is létezne." Így viszont az ipar sem tud fejlődni és odatelepülni.

A vízminőséggel évek óta problémák vannak, mégsem történtek lépések annak javítására

- hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy a vasútállomás is rossz állapotban van, csakúgy, mint a Cegléd és Abony közötti ramaty út. Arról is beszélt, hogy gyakorta jelentkezik rövid áramszünet a településen, ami azonban tönkreteheti az abonyiak elektromos készülékeit.

Zágráb Nándor bejelentette,

Abonyra is elviszi a falvakban már bevezetett egy úgynevezett "mozgó irdodás" módszerét, aminek lényege, hogy egy urnába bárki beledobhatja akár névtelenül is a véleményét, és leírhatja problémafelvetéseket.

Úgy tapasztalja, a választókerület legnagyobb településén, Cegléden kifejezetten kormányváltó hangulat van.

Az ellenzéki összefogás jelöltje felidézte, több mint 20 éves politikusi pályafutása során Nagykőrösön leleplezte a különféle fideszes csalásokat, ellenzéki képviselőként, széllel szemben öt év alatt egymilliárd forintot szerzett a helyi lakosoknak.