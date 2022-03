Demeter Márta: megalapozatlan az ítélet, fellebbezünk - az ügyészség csendben már lezárná az ügyet

Ahogy arról ma beszámoltunk, Demeter Márta ellenzéki országgyűlési képviselőt első fokon elítélte a Pesti Központi Kerüli Bíróság hivatali visszaélés bűntette miatt, miután 2018 októberében Orbán Viktor családját érintő írásbeli kérdést küldött a Belügyminisztériumnak.

Orbán lánya-ügy: elsőfokon bűnösnek találták Demeter Mártát hivatali visszaélés miatt A Pesti Központi Kerületi Bíróság elsőfokú ítéletében bűnösnek találta Demeter Mártát hivatali visszaélés bűntettében, ezért háromszáz napi tétel pénzbüntetésre ítélte, melynek végösszege 1,8 millió forint. Így a jelenleg az LMP frakciójában politizáló Demeter Márta lett az első olyan ellenzéki országgyűlési képviselő, akit egy parlamenti írásbeli kérdés miatt ítélt el a bíróság.

Bíróság 1,8 millió forint pénzbüntetésre ítélte a politikust, amelyet 300 napra osztott szét, a napi büntetési tétel így 6 ezer forint, így nem fizetés esetén ez alapján kell azt 1-1 napi szabadságvesztésre átváltani. Ezzel

ő lett az első olyan ellenzéki országgyűlési képviselő, akit egy parlamenti írásbeli kérdés miatt ítélt el a bíróság, igaz, még nem jogerősen.

Sándor Erika bíró ítéletet hirdet a Demeter Márta LMP-s országgyűlési képviselő (háttal) ellen hivatali visszaélés miatt indított büntetőper tárgyalásán a Pesti Központi Kerületi Bíróságon 2022. március 18-án. MTI/Máthé Zoltán

Nemzetbiztonsági kockázatból felségsértési per

Mindenesetre jellemző, hogy miközben a Fidesz politikusai és a kormánysajtó nemzetbiztonsági titkok kiszivárogtatása miatt 3 éves börtönbe küldte volna a politikust, a tárgyaláson még az ügyész is tudomásul vette az ítéletet, és nem fellebbezett súlyosbításért.

Demeter Márta és jogi képviselője viszont felmentésérért, illetve enyhítésért fellebbezett. Zamecsnik Péter ezt azzal indokolta, hogy

az ítélet téves jogértelmezésen, téves ténymegállapításon, és téves okszerű közvetkeztetésen alapul.

A tárgyalás után egyébként az ügyvéd arról beszélt az Alfahírnek, hogy ők már a bírósági eljárás kipattanásakor is tudták, hogy dacára a Demeter Márta elleni dühödt kormánypárti lejárató kampánynak, ha el is marasztalják a politikust, csak pénzbüntetés lehet az ítélet. Azonban Zamecsnik Péter megerősítette, folytatják másodfokon az igazuk bizonyítását - a következő forduló akár egy év múlva is jöhet.

Demeter Márta is teljesen megalapozatlannak nevezte az ítéletet.

"Aki a mostani rezsimet ellenőrizni akarja, akkor még országgyűlési képviselőként is előbb-utóbb a bíróságon találhatja magát, de ettől függetlenül dolgozom én is tovább, és kontrollálni kell a hatalmat"

- fogalmazott.

Felidézte, számos sajtópert megnyert fideszes megszólalókkal szemben, melyekben a bíróság kimondta, nem sértette meg a nemzetbiztonsággal kapcsolatos törvényeket.

Egyébként erre utalhat az is, hogy az ügyészség sem akarta folytatni az ügyet.

"Rengetegen átlátnak azon, hogy a Fidesz mit akart elérni. Megpróbálják elhallgattatni azokat, akiknek még van bármi jogi lehetősége, hogy valamiféle közérdekű információt kicsikarjanak a hatalomból"

- közölte Demeter Márta.

A bírósági tárgyalásról, illetve az ítélet indokolásáról részletekkel nem szolgálhatunk, ugyanis a teljes eljárás (az ítélet hozatal kivételével) a nyilvánosság kizárásával zajlott.