Egyre nehezebb helyzetben Paks 2.: több mint 5 milliárdot von el a projekttől Orbán

Hiába van hátra már csak 10 nap a választásokig, Orbán Viktor nem áll le, és olyan elánnal csoportosítgatja át a milliárdokat a költségvetés különböző fejezetei között, mintha nem lenne holnap.

A Magyar Közlöny legfrissebb számából például kiderül, hogy a Paks II. Zrt. egyéb működési célú kiadásáiból vont el 5 219 021 800 forintot a miniszterelnök egy kormányhatározatban.

Valamennyit ugyanakkor visszacsorgat Süli János számára, ugyanis a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb gazdasági társaságok működési kiadásaira a költségvetésből 2,3 milliárd forint csoportosítanak át.

Tegnap számoltunk be arról, hogy hogy több havi bérrel tartozik a fizikai és irodai munkásoknak az a cég, amely a Paks2 beruházáshoz tartozó építkezéseken dolgozik. Információink szerint a hónapok óta tartó fizetéselmaradás a Tolna Megyei Kormányhivatalnak is jelentve lett, sőt, még vizsgálat is kezdődött az ügyben. Jól látszik, hogy a pénzügyi problémák már az ukrán-orosz háború és a Sberbank csődje előtt elkezdődtek, így nem ezek állhatnak a kifizetések elmaradásának háttérében.

Bencze János, az Egységben Magyarországért paksi jelöltje az Alfahírnek elmondta, hogy ő is kapott megkereséseket a dolgozóktól, amiben jelezték, hogy problémák vannak Paks2 körül. Információi szerint csak körülbelül 9 hónapja kezdték el a tényleges személyzet toborzását Paks2-höz, most viszont már elbocsátások vannak, ahogy az a minapi hírekből is kiderült.

"Paks 2 mintaprojektje megbukott, ideje az Orbán-kormánynak is lépni!"

- ezt már az LMP két politikusa, Schmuck Erzsébet és Kanász-Nagy Máté közölte, miután kiderült, az ukrajnai orosz agresszió hatására a finn gazdasági miniszter kijelentette, hogy a kormány nem ad létesítési engedélyt az ország északi részére tervezett Hanhikivi-1 atomerőműnek. Az indoklás szerint teljességgel lehetetlen egy olyan cégnek engedélyt adni, amely tulajdonosa (az orosz állam) Ukrajna megszállása során minden elképzelhető módon megsértett minden atomenergiával kapcsolatos előírást, többek között katonai erővel megtámadta a zaporizzsjai atomerőművet és átvette az irányítását.