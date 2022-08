A piaci áras rezsivel és üzemanyaggal az Orbán-kormány az állatvédőket is az utcára teszi

"Nagyon sok ígéretet kaptunk már, de az ígértekből nem lehet kifizetni egy megkínzott állat több százezer forintos állatorvosi számláját, se a villanyszámlát és nem lehet megtankolni az autót. Kérjük, hogy vegyenek végre észre bennünket is a törvényalkotók és ne lehetetlenítsék el az állatvédelem gerincét adó állatvédelmi szervezeteket."

Többek között ez szerepel abban a szomorú hangvételű posztban, ami az Állatvédők Érdekvédelmi és Szakmai Szövetsége Facebook-oldalán jelent meg. Az sajnos ismert tény, hogy az Orbán-kormányok valamiért nem segítették a hazai állatvédelem ügyét, ám ameddig a magyar civilek az állam helyett is helytálltak, sőt, sokszor még az állatvédőket vegzálták, szankcionálták a rendőrök.

Nincs fejlődés, első fokon nem kerülnek börtönbe a kutyaviadalok szervezői Tiltott állatviadal szervezése miatt nyolc embert ítélt - nem jogerősen - hat hónaptól egy évig terjedő börtönbüntetésre, illetve pénzbüntetésre a Nyíregyházi Járásbíróság szerdán.

Mindenesetre, eddig a civilszervezetek tevékenységének hála, az állatvédelem valamilyen formában működött hazánkban, azonban az eddig felelőtlen gazdasági politikának is köszönhetően, most ezeknek a segítő közösségeknek is szembesülnie kell az elszálló rezsiköltségekkel és üzemanyagárakkal.

"Az állatvédő szervezetek majdnem dupla annyit fognak fizetni az üzemanyagért, mint a magánszemélyek, amikor nyaralni mennek vagy a taxisok, amikor fuvart vállalnak. Azok az állatvédő szervezetek, akik erőn felül teljesítve próbálják az egyre jobban kivéreztetett állatvédelmet - és a bajba jutott állatokat - életben tartani"

- figyelmeztet a szövetség.

Amúgy arra kérnek minden jóérzésű embert, hogy

"küldje el nyílt levelünket körzete országgyűlési képviselőjének, hátha valakik valahol észreveszik a munkánkat, a bajba jutott állatok segélykiáltását".

Büntetni, vagy jutalmazni? Mit kell tennünk az állattartókkal, hogy jól viselkedjenek? Civil állatvédők és ellenzéki politikusok is támogatják az állatvédelmi törvény szigorítását, ugyanakkor van köztük aki megkésettnek és kevésnek tartja, míg mások szerint az eddigi törvényeket sem tartották be teljes mértékben a hatóságok, így a szigorítások nem fognak érdemi változásokat hozni - erről az Ez Budapest!

Azt egyelőre még nem tudni, hogy a fideszes politikusok mit reagáltak a megkeresésekre. Viszont a jobbikos országgyűlési képviselő, Varga Ferenc reagált a Facebook-oldalán.

Többek között arra figyelmeztetett, hogy az állatvédelem gerincét Magyarországon az állatvédő szervezetek adják, sőt gyakorlatilag állami feladatot látnak el. Viszont a kormány nem tesz különbséget nonprofit és profitorientált szervezetek között, a rezsicsökkentésből kimaradnak az átlag felett fogyasztók és a vállalkozások is,

így az állatvédelmet biztosító szervezeteknek is piaci áron kell tankolni, valamint emelt összegű rezsit kell fizetni.

Varga Ferenc szerint ez azt eredményezi, hogy működésüket nem tudják tovább biztosítani. Ezek az állatvédő szervezetek erőn felül igyekeznek az egyre jobban kivéreztetett állatvédelmet életben tartani az országban.

"Követeljük, hogy a kormány legalább tegyen különbséget a profitorientált és a nonprofit cégek, szervezetek között! Ne tegyétek tönkre az emberek és az állatok életét!"

- sürgette Varga Ferenc.