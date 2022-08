Együtt a család és mégis külön szórakozunk - Különválasztó technológia? (x)

Nekiálltunk statisztikát keresni arról, hány éves kortól kapnak saját okostelefont a gyerekek ma Magyarországon. Aztán rájöttünk, nem is ott kezdődik a sor, hogy okostelefon, hanem egyszerűen ott, amikor egyre hosszabb időszakokra magára hagyjuk a gyereket egy okos eszközzel. Ez pedig már akár másfél éves korban elkezdődik. Szomorú vagy sem, ez a trend. Nézzünk csak körül egy gyermekorvosi rendelőben, a vonaton, az üzletekben, vagy akár egy parkban.

Mobiltelefont, laptopot? Bárhol, bármikor

Míg az 1990/2000-es években drága szaküzletekben lehetett csak mobiltelefont és elektronikai elemeket vásárolni, manapság már az élelmiszerláncok vitrinjeiben is találni okostelefont, tabletet. Nincs ez másképp a Sparnál sem, ha a Spar akciós újságot lapozgatjuk, néha még kedvezményesebb árakra is bukkanhatunk. 2022-ben már van dögivel minden szórakoztató elektronikai eszközből. Kell ez nekünk?

Illetve az új (t)rendek szerint, ami a válságról válságra ugrálást jelenti, mégsem biztos, hogy bármikor megvehetünk egy memóriakártyát, egy videókártyát, egy okos eszközt. Ellátási láncok zavaráról olvashattunk 2021-ben, beragadt egy konténerhajó a Szuezi-csatornába stb-stb. 2022. augusztusában Tajvan status quoja „került górcső alá”, Tajvan pedig a chipgyártás fellegvára a világon. Ha nem tud kereskedni, mert elzárják a kereskedelmi útvonalait, megugrik az ára a piacon jelenlévő chipeknek és eszközöknek, s még a használt termékek is feljebb értékelődnek. Ugyanúgy, mint az autópiacon. Várni kell a kiszemelt termék, autó teljeskörű legyártására, vagy pedig mondjuk audio rendszer nélkül szállítják. Vagy csak egy alapszínben.

Apa – laptop, anya – okostelefon, gyerekek – tablet

Persze felválthatják egymást az eszközök használóiknál, főleg annak fényében, hogy manapság minden mindennel összeköthető. A szülők örülnek egy kis énidőnek, ezért hajlandók már koragyerekkorban csemetéjük kezébe adni valamilyen képernyős okoseszközt. Mivel a videómegosztó oldalakon korlátlan mennyiségben fellelhetők népmesék és modern mesék, kialakulásnak indul az egyéni szórakozás már abban a korszakban. Míg évtizedekkel ezelőtt leült a TV elé apa vagy anya a gyerekekkel, hogy együtt nézzék meg a várva várt részt kedvenc meséjükből, manapság mindenki saját képernyőt néz. Az együtt szórakozás élménye jó esetben másként valósul meg.

Túlzások, avagy túl az arany középúton

Mind mindenhol, ezen a területen is kialakultak irányzatok. Egyesek a teljes mellőzést képviselik, mások a totális összekötődést (internet of things). Bár az első filmajánlónk egy régebbi film, mégis szórakoztató módon mutatja meg a visszaállás nehézségeit: ez a Szegény embert az Amish húzza c. film.

Aktuális téma a digitális detoxikálás. Egy német nyelvű film ingyen elérhető a témában: Hilfe, wir sind offline! Egy anya azzal szembesül, hogy nincs semmi családi élet a két gyerek, anya és apa közt. Ahogy hazaérnek, lehuppannak a nappaliba és nyomkodják telefonjaikat. A közös étkezések is elszürkültek, nem beszélgetnek egymással. Anya kitalálja, hogy egy teljes hónapra elveszi mindenkitől az okostelefont (s vele a közösségi média aktivitást), a laptopokat… Mindezt a világdigitalizáció közepén. Természetesen mindhárom családtag duzzogva indul neki a 30 napnak, s ahogy túljutnak a legnehezebb első pár napon, felfedezik, tényleg mennyi minden szépség van a világban és kis közösségükben. Majd megállapodnak szabályokban, mikor használhatják eszközeiket és mikor nem. És ez a lényeg, ami egy új fejezetet érdemel.

Arany középút

Sok tanulmány szól a digitális írástudás előnyeiről, és a digitális írástudatlanság hátrányairól. Miközben az alapvetőbb szövegértési képesség sem erőssége sokaknak, a legszegényebb réteg is rendelkezik okostelefonnal. (Könyvekkel annál kevésbé.) Más kérdés, ki veszi a fáradságot, hogy elolvassa azokat. Vagy egyáltalán szeme elé kerüljön egy-egy írás. A német film végkifejletét követve valószínűleg az a legjobb, ha kereteket szabunk az eszközök használatának. Ha leültünk közösen enni, egy csippanás, rezgés se legyen. Tudjunk egymásra koncentrálni! Töltsünk minőségi időt egymással! Lassan-lassan újra felfedezzük az offline élet csodáit.