Egy ukrán kutatás szerint hiába érkezik naponta tízezernyi menekült, nem tartanak minket szövetségesnek

Az Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation által végzett májusi kutatás szerint az ukrán lakosok véleménye jelentősen megváltozott arról, hogy mely országok tartoznak Ukrajna szövetségesei közé. A három legfontosabb szövetségesnek Lengyelországot, az Egyesült Államokat és az Egyesült Királyságot nevezték meg. A

Magyarország szövetségesi mivoltáról alkotott véleményük a tavalyi 7 százalékhoz képest 0 százalékra csökkent

- írta meg az Átlátszó.

Érdekes, de a Németországba vetett hit is csökkent, tizennégy százalékkal kevesebben tartják Berlint szövetségesnek. Idén májusban az ukrán válaszadók fő szövetségesüknek Lengyelországot nevezték meg 65 százalékkal, ezt követte 63 százalékkal az Egyesült Államok, illetve a legnagyobb mértékű növekedéssel – 5 százalékról 66 százalékra nőtt a megbecsültsége – az Egyesült Királyság csatlakozott a listához.

Feltűnő az is, hogy hiába támogatja Kijevet katonailag és a pénzügyileg is Litvánia, valamint Lettország, az irántuk érzett szimpátia is csökkent.

Hogy mi alapján érte el hazánk a 0 százalékot, jó kérdés. A rendőrség tegnapi összegzése szerint az ukrán-magyar határszakaszon szombaton 7622-en léptek Magyarország területére, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 13 086 személy nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett: azaz 20 708-an érkeztek Ukrajnából szombaton.