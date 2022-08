Európa-liga: A Zvezdával, a Monacoval és a Trabzonsporral került egy csoportbaa Fradi

A labdarúgó Európa-liga isztambuli sorsolásán Gera Zoltán volt az egyik meghívott aki a H csoportba sorsolta egykori klublját az FTC-t. Gera azonban nemcsak mint fradista volt jelen, mivel ő a Puskás Arénában május 31-én sorra kerülő döntő nagykövete.

A H csoport:

FERENCVÁROS, Crvena zvezda (szerb), AS Monaco (francia), Trabzonspor (török)

A csoportkör szeptember 8-án kezdődik és november 3-ig tart.

A zöld-fehérek sorozatban negyedik alkalommal érdekeltek európai kupasorozat főtábláján: 2019-ben, tavaly és idén az Európa-ligában, 2020-ban viszont a Bajnokok Ligája csoportkörében játszottak.

A nyolc négycsapatos csoportból az elsők a nyolcaddöntőbe jutnak, míg a második helyezettek a Bajnokok Ligájából érkező nyolc csoportharmadikkal találkoznak majd a 16 közé jutásért, onnantól pedig egyenes kieséses rendszerben folytatódik a sorozat.

A nemzetközi kupaszereplés a csoportharmadikok számára sem ér véget, ezek a csapatok ugyanis a Konferencia-liga egyenes kieséses szakaszába kerülnek át.

A többi magyar érdekeltségű csapat közül Sallai Roland és a Freiburg görög, azeri és francia ellenfelet kapott, Szalai Attila és a Fenerbahce a Dinamo Kijevvel, a Rennes-nel és a Gyurcsó Ádámot foglalkoztató AEK Larcanával került azonos négyesbe.

Lang Ádámnak és az Omonia Nicosiának a Manchester Uniteddel és a Real Sociedaddal is meg kell küzdenie a továbbjutásért, míg Schäfer András együttese, az Union Berlin portugál, svéd és belga riválist kapott.

Az Európa-liga csoportbeosztása:

A csoport:

Arsenal (angol), PSV Eindhoven (holland), Bodö/Glimt (norvég), FC Zürich (svájci)

B csoport:

Dinamo Kijev (ukrán), Rennes (francia), Fenerbahce (török), AEK Larnaca (ciprusi)

C csoport:

AS Roma (olasz), Ludogorec (bolgár), Real Betis (spanyol), Helsinki JK (finn)

D csoport:

SC Braga (portugál), Malmö (svéd), Union Berlin (német), Union Saint-Gilloise (belga)

E csoport:

Manchester United (angol), Real Sociedad (spanyol), Sheriff Tiraspol (moldovai), Omonia Nicosia (ciprusi)

F csoport:

SS Lazio (olasz), Feyenoord (holland), Midtjylland (dán), Sturm Graz (osztrák)

G csoport:

Olimpiakosz (görög), Qarabag (azeri), SC Freiburg (német), Nantes (francia)

H csoport:

FERENCVÁROS, Crvena zvezda (szerb), AS Monaco (francia), Trabzonspor (török)

(MTI)