Gyöngyösi Márton meglepte a közmédia nézőit: az Orbán-kormány minden szankciót megszavazott

Nagyon kell a jogállamisági látszat, ennek keretében a közmédia is kénytelen ellenzéki politikusokat meghívni a műsoraiba - még annak veszélyét is vállalva, hogy megzavarják a beszélgetések előtt és után sugárzott állami propagandát. Így volt ez ma reggel is.

Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke, a párt EP-képviselője ugyanis élő adásban figyelmeztette az M1 nézőit: Orbán Viktor úgy kritizálja az Oroszországgal szembeni szankciókat, hogy amúgy a kormánya az Európai Unióban az összeset megszavazta.

Hoppá, ugye?!

De Gyöngyösi Márton azt hamis kormányzati narratívát is cáfolta, miszerint ez a konfliktus azzal kezdődött, hogy a Nyugat és az Európai Unió szankciókat vetett ki Oroszországra. Egy háború van a szomszédunkban, ez pedig azzal kezdődött, hogy Oroszország lerohant egy szuverén országot, Ukrajnát - emlékeztetett. Azt is felidézte a közmédia nézői számára, hogy 2021. december 15-én Moszkva kiszivárogtatott egy külügyminisztériumi jegyzéket, amiben azt követelik, hogy a posztszovjet és posztszocialista térség országai lépjenek ki a nyugati szövetségi rendszerből.

"Ha úgy tetszik, ez egy hadüzenet Magyarországnak"

- szögezte le Gyöngyösi Márton.

Egy ilyen helyzetben a magyar kormánynak semmi más feladata nem lenne, mint megnézni azt, hogyan lehet az agresszort térdre kényszeríteni

- magyarázta az EP-képviselő, hozzátéve, éppen ezért kellene az Orbán-kormánynak világosan beszélnie Oroszország háborújának elítélése kapcsán.

Mivel az állami propagandában a szankció az új Soros György, ezért mindenképpen választ vártak arra, hogy Gyöngyösi Mártonnak mi a véleménye a szankciókról - nyilván olyan reakciót vártak, mint amilyen anno Márki-Zay Péter háborús kiszólása volt a Partizánon, ami aztán meg is ásta az ellenzéki összefogás győzelmének sírhelyét.

"Aki nem akar fegyveres konfliktust vívni Oroszországgal, és békét szeretne, és tud jobbat a szankcióknál, az szóljon. Mert akkor én leszek az első, aki azt mondja, hogy ragadjuk meg ezt az eszközt"

- válaszolt a felvetésre Gyöngyösi Márton. Cáfolta azt is, hogy a büntető intézkedések hatását ne érezné meg Moszkva:

Oroszország gazdasága romokban van, már pedig egy erős gazdaság kell, hogy egy háborút meg lehessen vívni, a szankciók működnek, és szükségesek is Oroszországgal szemben

- mutatott rá.

A meglepett nézőket azzal a ténnyel is sokkolta a jobbikos politikus, hogy az Orbán-kormány az eddigi hét szankciót is támogatta, és feltételezhetően a nyolcadikat is fogja.

Szavazatával csak a kormány tudja támogatni a szankciókat, és támogatja is

- húzta alá Gyöngyösi Márton, hogy minden híreszteléssel ellentétben a magyar állampolgárok, politikusok közül egyedül csak az Orbán-kormány képviselői szavazták meg szankciókat Oroszországgal szemben, így ha a kormány támogatja a büntető intézkedéseket Moszkvával szemben, akkor ennek tudatában ő is fogja.