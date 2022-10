Orbán Viktor: Magyarország biztosan a béke szigete lesz, akármi is történjen

Ma úgy áll a helyzet, hogy nekünk hat hónapra elegendő gáztartalékunk van. Tehát ha holnap reggel nem jön egy molekula se, akkor mi hat hónapig tudjuk működtetni a magyar gazdaságot, mintha mi sem történt volna

Szóval nekünk van energiánk, mi nem kapcsoljuk le a nukleáris erőművünket, éppenhogy fordítva, most hosszabbítjuk meg az üzemtartalmát még évekre, és most építünk még egy új atomerőművet is, aminek a segítségével közép és hosszútávon is tudjuk biztosítani az energiaellátást Magyarországon

- fogalmazott a miniszterelnök közösségi oldalára feltöltött videójában, ami egyfajta zanzája a hétfői, Olaf Scholz német kancellárral történt egyeztetéséről szóló beszámolóknak. A magyar-német kormányfői csúcsot Berlinben tartották.

