Brenner Koloman: a Fidesz tudás- és értelmiségellenes politikája miatt drasztikusan csökkent a felvett hallgatók létszáma

"Ahogy korábban felhívtuk rá a figyelmet, első pillantásra előnyösnek látszott az a tény, hogy az egyetemek maguk dönthetnek az 500 pontos felvételi rendszerben 100 pontról, ugyanakkor ez ismét azt mutatta meg, hogy a felelőtlen fideszes kormány az egyetemekre akarta hárítani azt a kérdés, hogy ragaszkodnak-e nyelvvizsgához, vagy az emelt szintű érettségihez.

Miután már a legtöbb egyetem kialakította a saját rendszerét, nagyon vegyes kép fogadja az érdeklődő felvételizőket. Ahogy megjósoltuk, a nagyobb tudományegyetemek biztosítani kívánják a képzés magas minőségét ebben a rendszerben is, a kisebb oktatói és tudományos háttérrel rendelkező felsőoktatási intézmények viszont könnyebbé teszik a belépést, gondolva a hallgatói létszámra és a gazdasági megfontolásokra. Félreértés ne essék, ha csak a német népfőiskolákra ("Volkshochschule") gondolunk, amelyek kiemelt szerepet játszanak a felnőttképzésben és az általános élethosszig tartó tanulásban (ezeket az intézményeket például nagy létszámban látogatják nyugdíjas és kisebb településen élő emberek is), akkor világos, hogy mindenfajta felsőoktatási intézményre szükség van, különösen a vidéki régiók népességmegtartása és gazdasági fejlődése miatt is.

Ugyanakkor fontos lenne egy központi, jól megtalálható felületen az összes egyetemi felvételi információt kihirdetni, hiszen jelenleg egyetemenként kell megkeresni azokat a feltételeket, amelyek még azonos szak esetében is eltérő feltételeket szabhatnak meg.

Hazánk felelős jobbközép konzervatív pártjaként ezen kívül felhívjuk a figyelmet arra a hosszabb távú következményre, hogy folytatódik valószínűleg az a tendencia, hogy a jobb egyetemekről kiszorulnak a tehetséges, de szerényebb anyagi körülményekből érkező hallgatók. Ez véleményünk szerint a 21. században, a tudás és az információ évszázadában nagyon veszélyes, hiszen a magyar polgárok jólétének és szabadságának záloga a megfelelő és modern tudás birtoklása a társadalom minden rétegében.

Ráadásul a Fidesz tudás- és értelmiségellenes politikája során az elmúlt 12 évben egyrészt a felvett hallgatók létszámának drasztikus csökkenése volt megfigyelhető a Parragh-féle "nem kell nekünk annyi diplomás" politikájának megfelelően, másrészt az egyetemi autonómia csorbítása a fideszes kuratóriumoknak kiszolgáltatottá vált alapítványi fenntartásba átforgatással, amely a magyar felsőoktatás közel 80 százalékát előkészítetlenül és a valós és megígért nagyságrendű oktatói béremelések elmaradása mellett történt.

Jobban tették volna akkor is, ha hallgatnak a józan észre és a felelős konzervatív hangra"

- olvasható Brenner Koloman, a Jobbik országgyűlési képviselőjének Facebook-bejegyzésében.