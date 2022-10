A doktori képzéshez sem lesz kötelező feltétel a nyelvvizsga

A nyelvvizsga-követelményt eltörlik, az egyetemek a jövőben maguk határozhatják meg, milyen nyelvtudást várnak el a hallgatóktól, és maguk szervezhetik meg az ehhez szükséges képzéseket is – szúrta ki a Telex egy most megjelent törvénymódosító javaslatban, ami több más ponton is változtat a feltéteken.

„A nyelvvizsga követelménye, egy adott idegen nyelv ismeretének igazolása számos ponton jelenik meg a felsőoktatási jogban. A nyelvvizsga, mint adminisztratív követelmény önmagában nem biztosít kellő idegen szaknyelvi ismereteket ahhoz, hogy az adott felsőfokú végzettséget szerzett hallgatók megfeleljenek a munkaerőpiac elvárásainak”

– idézi a javaslat indoklását a portál.

Ha az országgyűlés elfogadja a javaslatot, akkor az egyetemek saját hatáskörben írhatnak elő idegen nyelvi követelményeket, és dönthetnek „a végzettséghez igazodó idegen nyelvi ismeretek elsajátításának és mérésének meghatározásáról”. Az is kiderül a cikkből, hogy fellazítják a követelményt a doktori képzésnél is.

„A doktori képzés bejutási feltételeként előírt nyelvvizsga helyébe a doktori szabályzat szerinti nyelvismeret kerül”

– olvasható a dokumentumban. Míg a korábbi szabályok két idegen nyelvnek a tudományterület műveléséhez szükséges ismeretét írták elő, a jövőben az egyetem maga határozhat meg egy vagy több ilyen nyelvet a doktori szabályzatban.